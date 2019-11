Sport

Köbi Kuhn ist tot: Die Fussballschweiz trauert



Bild: KEYSTONE

Die Fussballschweiz trauert um ein grosses Idol: Köbi Kuhn ist tot

Der ehemalige Nationaltrainer Köbi Kuhn ist gestorben. Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter bestätigte seinen Tod. Der Zürcher wurde 76 Jahre alt.

Der ehemalige Nationalspieler und -trainer Köbi Kuhn ist tot. Der Zürcher starb im Alter von 76 Jahren. «Es stimmt, er ist am Dienstag nach langer Krankheit gestorben», sagte sein Weggefährte Sepp Blatter zur «Schweizer Illustrierten». Das Spital Zollikerberg bestätigte dies auf Wunsch der Angehörigen. Der frühere FIFA-Präsident würdigte Kuhn: «Er war ein ganz Grosser des Schweizer Fussballs und des FC Zürich. Wir sind alle sehr traurig und werden ihn nie vergessen.»

Der SFV trauert um sein Ehrenmitglied Köbi Kuhn, den langjährigen Nationaltrainer des A-Teams (2001 - 2008) und der U-21 (1995 - 2001). Unser herzliches Beileid gilt der Familie und den Angehörigen.



Von ♥ danke für alles! pic.twitter.com/88mlEB5BSg — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) November 26, 2019

Kuhn, der von 1960 bis 1977 für den FC Zürich spielte, lief in 63 Länderspielen für die Schweiz auf. Mit dem Klub wurde er sechs Mal Meister und fünf Mal Cupsieger, mit dem Nationalteam nahm Kuhn an der WM 1966 in England teil.

Bild: KEYSTONE

«Köbi National» an drei Turnieren

Höchst populär war er als Nationaltrainer. Das Amt bekleidete er von 2001 bis 2008, er führte die Schweiz an die EM 2004 in Portugal, in der unvergessenen Barrage gegen die Türkei an die WM 2006 in Deutschland und «Köbi National» war Schweizer Coach an der Heim-EM 2008. Auf dem Höhepunkt seiner Beliebtheit wurde er 2006 vom Fernsehpublikum zum «Schweizer des Jahres» gewählt.

Bild: KEYSTONE

Vor wenigen Wochen wurde publik, dass Kuhn wegen Problemen mit der Lunge auf der Intensivstation gepflegt werden musste. Zusätzlich wurde er zuletzt von einer Blutvergiftung geschwächt. Kuhn hatte bereits seit einigen Jahren gesundheitliche Probleme. (ram)

Köbi Kuhn Als Spieler: FC Zürich (1960 bis 1977).

Wichtigste Erfolge: Sechsmal Schweizer Meister mit dem FC Zürich (1963, 1966, 1968, 1974, 1975, 1976), fünfmal Cupsieger mit dem FC Zürich (1966, 1970, 1972, 1973, 1976), zweimal Meistercup-Halbfinal mit dem FC Zürich (1964, 1977), WM-Teilnehmer mit der Schweiz (1966).

Als Trainer: FC Zürich (NLA, ad interim/1984), Schweiz U21 (1995 bis 2001), Schweiz A-Nationalteam (2001 bis 2008/73 Spiele).

Wichtigste Erfolge: Qualifikation für die EM-Endrunde 2004, Qualifikation für die WM-Endrunde 2006. (sda)



