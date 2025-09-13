«Das grausamste Trikot der Liga» – BVB-Fans laufen Sturm

Die Fans vom BVB haben keine Freude am neuen Auswärtstrikot. Bild: DPA

«Das grausamste der Liga» – BVB-Fans sind wegen des eigenen Auswärtstrikots sauer

Borussia Dortmund läuft beim Spiel in Heidenheim erstmals in der neuen Auswärtsspielkleidung auf. Die Fan-Meinung zum Design des Trikots ist deutlich.

David Digili / t-online

Die neuen Auswärtstrikots von Borussia Dortmund sorgen bei vielen Fans des BVB weiter für Unmut. «Das grausamste Trikot der Liga» stand auf einem Banner, das die mitgereisten Anhänger beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim zeigten. «Borussia bleibt schwarz-gelb» und «Grau bleibt im Leben alle Theorie» war auf anderen Plakaten zu lesen. Zudem sangen die Fans schon vor dem Anpfiff lautstark «Wir wollen schwarz-gelbe Trikots».

Das neue Auswärtstrikot, das der achtmalige deutsche Fussball-Meister unter der Woche präsentiert hatte, feierte in Heidenheim seine Pflichtspiel-Premiere. Es ist überwiegend in einem hellgrauen Ton gehalten, zudem mit schwarzen und neongelben Elementen versehen. Viele BVB-Fans wollen sich offenbar erst gar nicht daran gewöhnen. In Foren und sozialen Medien hatte es in den vergangenen Tagen schon zahlreiche negative Kommentare dazu gegeben.

«Ein vollumfänglicher Totalausfall»

Und auch während der Partie machten zahlreiche Fans der Dortmunder ihrem Ärger mit deutlichen Worten Luft: «Ein wilder Mix aus den Designambitionen eines gelangweilten 6-Jährigen, einem Billigshirt vom Grabbeltisch beim Aldi und der bitteren Rache einer frustrieren Näherin in einer Textilfabrik in Bangladesch. Ein vollumfänglicher Totalausfall», schrieb ein kreativer User bei X. Ein anderer meinte: «Dieses BVB-Trikot ist Körperverletzung für die Augen.» Und noch einer befand: «Der BVB ist schwarz/gelb. Da hat eine andere Farbe auf dem Trikot, in diesem Fall grau, nichts zu suchen, wie ich finde.»

Auswärts trug der Bundesligist in den vergangenen Jahren fast immer überwiegend schwarz gehaltene Trikots.