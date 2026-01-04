sonnig-2°
Premier League: Manchester United verpasst bei Leeds den Sieg

Leeds knüpft ManUnited ein Unentschieden ab – Napoli bleibt an Milan dran

04.01.2026, 16:1704.01.2026, 16:17
Premier League

Leeds – Manchester United 1:1

Manchester United lässt bei Aufsteiger Leeds Punkte liegen. Die Red Devils kommen nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Die beiden Treffer fielen innerhalb von fünf Minuten.

Zunächst ging das Heimteam nach einem Tor von Brenden Aaronson in der 62. Minute in Führung, kassierte aber wenig später durch Matheus Cunha den Ausgleichstreffer. Für Leeds ist es das fünfte Unentschieden aus den letzten sechs Meisterschaftsspielen. Noah Okafor wurde bei Leeds nach 75 Minuten ausgewechselt.

epa12625773 Leeds United&#039;s Gabriel Gudmundsson shields the ball from Manchester United&#039;s Diogo Dalot in action during the English Premier League match between Leeds United and Manchester Uni ...
Manchester United bleibt gegen Leeds ohne Sieg.Bild: keystone

Leeds United - Manchester United 1:1 (0:0).
Tore: 62. Aaronson 1:0. 65. Cunha 1:1.
Bemerkungen: Leeds United mit Okafor (bis 75.). (sda)

Serie A

Lazio Rom – Napoli 0:2

Napoli gewinnt mit 2:0 bei Lazio Rom und bleibt an Leader Milan dran. Beim Erfolg in der Hauptstadt fielen beide Treffer in der ersten Halbzeit. Hektisch wurde danach die Schlussphase, Schiedsrichter Davide Massa verteilte gleich drei Rote Karten. Tijjani Noslin und Adam Marusic bei Lazio und Napoli-Verteidiger Pasquale Mazzocchi wurden frühzeitig unter die Dusche geschickt.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/Serie A

Lazio Rom - Napoli 0:2 (0:2).
Tore: 13. Spinazzola 0:1. 32. Rrahmani 0:2.
Bemerkungen: 81. Gelb-Rote Karte Noslin (Lazio Rom). 88. Rote Karte Marusic (Lazio Rom). 88. Rote Karte Mazzocchi (Napoli).

La Liga

FC Sevilla – Levante 0:3

Der FC Sevilla startet miserabel in das neue Jahr. Levante – seit Anfang Oktober nicht mehr in der Liga gewonnen – gewinnt gleich mit 3:0 bei Sevilla. Der Schweizer Nationalspieler Djibril Sow stand während der gesamten Partie auf dem Platz.

epa12625988 Levante&#039;s Carlos Alvarez (R) and Sevilla&#039;s Djibril Sow in action during the Spanish LaLiga soccer match between Sevilla CF and UD Levante, in Seville, Spain, 04 January 2026. EPA ...
Djibril Sow und Sevilla verlieren deutlich gegen Levante.Bild: keystone

FC Sevilla - Levante 0:3 (0:1).
Tore: 45. Losada 0:1. 77. Espi 0:2. 94. Alvarez 0:3.
Bemerkungen: FC Sevilla mit Sow, ohne Vargas (verletzt). 92. Romero (FC Sevilla) verschiesst Penalty.

Ligue 1


