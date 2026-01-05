Granit Xhaka punktet mit Sunderland zum 5. Mal in Serie. Bild: www.imago-images.de

Xhakas Sunderland punktet dank spätem Ausgleich +++ Mbappé-Ersatz mit Traumtor-Hattrick

Premier League

Fulham – Liverpool 2:2

Liverpool gibt bei Fulham in der 20. Runde der Premier einen wichtigen Sieg in letzter Minute aus der Hand. Liverpool sah in London nach dem Treffer zum 2:1 von Cody Gakpo in der 94. Minute bereits wie der glückliche Sieger aus. Doch Harrison Reed mit einem Traumtor aus der Distanz in die rechte obere Torecke sorgte dafür, dass der Meister zum zweiten Mal in Folge die Punkte teilte und seine Aufholjagd nach zuvor drei Siegen in Serie im neuen Jahr jäh beendet wurde. Der Rückstand auf Leader Arsenal beträgt 14 Punkte.

Fulham - Liverpool 2:2 (1:0).

Tore: 17. Wilson 1:0. 57. Wirtz 1:1. 94. Gakpo 1:2. 97. Reed 2:2.

Manchester City – Chelsea 1:1

Ebenfalls die zweite Punkteteilung in Serie hinnehmen musste Manchester City. Der erste Verfolger der Gunners kam nach dem torlosen Remis gegen Sunderland an Neujahr auch gegen Chelsea nicht zu drei Punkten. Der argentinische Weltmeister Enzo Fernandez glich für die Gäste aus London in der Nachspielzeit aus und sorgte so dafür, dass Erzrivale Arsenal (am Samstag 3:2 in Bournemouth) den Vorsprung an der Tabellenspitze auf sechs Punkte ausbaute.

Manchester City - Chelsea 1:1 (1:0).

Tore: 42. Reijnders 1:0. 94. Fernandez 1:1.

Tottenham – Sunderland 1:1

Sunderland mit dem Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka kam bei Europa-League-Sieger Tottenham zu einem 1:1, was die vierte Punkteteilung in Folge bedeutete. Der Aufsteiger liegt noch einen Rang und Zähler vor Newcastle United auf Platz 8. Die Magpies mit Fabian Schär setzten sich gegen Crystal Palace 2:0 durch und feierten den zweiten Sieg in Serie.

Tottenham Hotspur - Sunderland 1:1 (1:0).

Tore: 30. Davies 1:0. 80. Brobbey 1:1.

Bemerkungen: Sunderland mit Xhaka.

Leeds – Manchester United 1:1

Manchester United lässt bei Aufsteiger Leeds Punkte liegen. Die Red Devils kommen nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Die beiden Treffer fielen innerhalb von fünf Minuten.

Zunächst ging das Heimteam nach einem Tor von Brenden Aaronson in der 62. Minute in Führung, kassierte aber wenig später durch Matheus Cunha den Ausgleichstreffer. Für Leeds ist es das fünfte Unentschieden aus den letzten sechs Meisterschaftsspielen. Noah Okafor wurde bei Leeds nach 75 Minuten ausgewechselt.

Leeds United - Manchester United 1:1 (0:0).

Tore: 62. Aaronson 1:0. 65. Cunha 1:1.

Bemerkungen: Leeds United mit Okafor (bis 75.). (sda)

Serie A

Inter Mailand – Bologna 3:1

Yann Sommer und Manuel Akanji bleiben mit Inter Mailand Leader der Serie A. Dank des 3:1-Siegs gegen Bologna, bei welchem Remo Freuler spät eingewechselt wurde und nach längerer Verletzungspause zum Comeback kam, zogen die Nerazzurri wieder an der AC Milan und der SSC Napoli, die beide ebenfalls Siege feierten, vorbei. Die Tore erzielten Piotr Zielinski, Lautaro Martinez und Marcus Thuram, die Gäste kamen erst in der 83. Minute zum Ehrentreffer.

Inter Mailand - Bologna 3:1 (1:0).

Tore: 39. Zielinski 1:0. 48. Martinez 2:0. 74. Thuram 3:0. 83. Castro 3:1.

Bemerkungen: Inter Mailand mit Akanji und Sommer, Bologna mit Freuler (ab 79.).

Lazio Rom – Napoli 0:2

Napoli gewinnt mit 2:0 bei Lazio Rom und bleibt am Mailänder Duo dran. Beim Erfolg in der Hauptstadt fielen beide Treffer in der ersten Halbzeit. Hektisch wurde danach die Schlussphase, Schiedsrichter Davide Massa verteilte gleich drei Rote Karten. Tijjani Noslin und Adam Marusic bei Lazio und Napoli-Verteidiger Pasquale Mazzocchi wurden frühzeitig unter die Dusche geschickt.

Lazio Rom - Napoli 0:2 (0:2).

Tore: 13. Spinazzola 0:1. 32. Rrahmani 0:2.

Bemerkungen: 81. Gelb-Rote Karte Noslin (Lazio Rom). 88. Rote Karte Marusic (Lazio Rom). 88. Rote Karte Mazzocchi (Napoli).

La Liga

Real Madrid – Betis Sevilla 5:1

Gonzalo Garcia, der für den verletzten Kylian Mbappé in der Startformation stand, war der grosse Mann beim 5:1-Sieg von Real Madrid gegen Betis Sevilla. Der 21-Jährige erzielte dabei drei Tore – das zweite von ausserhalb des Strafraums und das dritte mit der Hacke. Auch Raul Asencio und Fran Garcia waren für die Königlichen erfolgreich. Cucho Hernandez sorgte aufseiten von Betis, für das Ricardo Rodriguez von Beginn an spielte, für den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:3.

Real Madrid - Betis Sevilla 5:1 (1:0).

Tore: 20. Gonzalo Garcia 1:0. 50. Gonzalo Garcia 2:0. 56. Asencio 3:0. 66. Hernandez 3:1. 82. Gonzalo Garcia 4:1. 93. Fran Garcia 5:1.

Bemerkungen: Betis Sevilla mit Rodriguez.

FC Sevilla – Levante 0:3

Der FC Sevilla startet miserabel in das neue Jahr. Levante – seit Anfang Oktober nicht mehr in der Liga gewonnen – gewinnt gleich mit 3:0 bei Sevilla. Der Schweizer Nationalspieler Djibril Sow stand während der gesamten Partie auf dem Platz.

Djibril Sow und Sevilla verlieren deutlich gegen Levante. Bild: keystone

FC Sevilla - Levante 0:3 (0:1).

Tore: 45. Losada 0:1. 77. Espi 0:2. 94. Alvarez 0:3.

Bemerkungen: FC Sevilla mit Sow, ohne Vargas (verletzt). 92. Romero (FC Sevilla) verschiesst Penalty. (riz/nih/sda)