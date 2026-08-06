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Lara Gut-Behrami erhält emotionale Nachricht von einstiger Konkurrentin

epa04580707 Lara Gut of Switzerland, winner, left, celebrates with Anna Fenninger, 2nd place, of Austria, during the winner ceremony after the women&#039;s downhill race of the FIS Alpine Ski World Cu ...
Sie waren Konkurrentinnen und gute Freundinnen: Lara Gut-Behrami und die Österreicherin Anna Veith (ehemals Fenninger).Bild: EPA/KEYSTONE

Gut-Behramis einstige Konkurrentin mit emotionaler Nachricht: «Das gibt es nicht oft»

06.08.2026, 16:5706.08.2026, 16:57

«Eine Legende unseres Sports. Eine noch unglaublichere Person. Danke, Lara!»

Am Tag, nachdem Lara Gut-Behrami ihren Rücktritt bekannt gegeben hat, meldet sich ihre einstige Konkurrentin Anna Veith auf Instagram mit einer emotionalen Botschaft. «Ich bin so dankbar, dass ich mit dir Rennen fahren durfte», schreibt die Österreicherin, die bis zu ihrer Heirat noch Fenninger hiess.

Veith war gerade in den frühen 2010er-Jahren eine grosse Konkurrentin der Tessinerin in den Speed-Disziplinen und im Kampf um die grosse Kristallkugel. 2013/14 und 2014/15 gewann sie den Gesamtweltcup, verletzte sich dann aber schwer – im Anschluss fand sie bis zu ihrem Rücktritt im Jahr 2020 nie mehr richtig zu ihrer Bestform. Neben der Piste verband Veith mit Gut-Behrami aber eine echte Freundschaft.

Über Gut-Behrami schreibt sie nach deren Karriereende nun: «Vom ersten Tag an haben deine ansteckende Energie, dein furchtloser Geist und deine einzigartige Persönlichkeit jeden Moment noch schöner gemacht.» Die beiden hätten in ihrer Zeit im Weltcup unvergessliche Erinnerungen gesammelt. Zum Beispiel das Shoppen in Aspen am Tag vor dem Rennen oder spontane Ausflüge im Cabrio zum Strand. «Mit dir gab es immer etwas zu lachen und einen Grund, das Leben zu geniessen», so Veith.

Dieser kurze Clip zeigt, warum Lara Gut-Behrami so viel Erfolg hatte

Dass die beiden als Skifahrerinnen ähnliche Dinge erlebten, habe ihre Freundschaft so besonders gemacht. Wie Veith gewann auch Gut-Behrami den Gesamtweltcup zweimal, erlebte aber auch grosse Enttäuschungen und verpasste ganze Winter aufgrund von Verletzungen. «Die Höhen, die Rückschläge, die Siege, die Emotionen – du hast alles verstanden. Oftmals haben wir nicht einmal Worte gebraucht. Eine solche Verbindung ist selten und ich werde dafür immer dankbar sein.»

Austria&#039;s Anna Fenninger, left, poses with the World Cup overall trophy, together with Switzerland&#039;s Lara Gut after at the FIS Alpine Skiing World Cup finals in Parpan-Lenzerheide, Switzerla ...
In der Saison 2013/14 holte sich Anna Fenninger den Gesamtweltcup, Lara Gut wurde Dritte.Bild: KEYSTONE

Gut-Behrami sei als Athletin wie als Mensch immer eine Inspiration gewesen, sowohl für ihre Konkurrentinnen als auch für die Fans rund um die Welt. «Du hast unseren Sport auf eine Weise geprägt, wie es nur wenige jemals tun werden: authentisch, mutig und stets dir selbst treu», schwärmt Veith, die anfügt: «Ich werde es vermissen, dich anzufeuern und dir dabei zuzusehen, wie du tust, was du liebst.»

Vielmehr sei sie aber gespannt auf alles, was vor Gut-Behrami liege. «Ich wünsche dir ein Leben voller Liebe, Glück, Abenteuer und derselben Freude, die du uns allen während deiner Karriere gebracht hast!» (nih)

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Die grossartige Karriere von Lara Gut-Behrami hätte ein anderes Ende verdient
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Die erfolgreiche Karriere von Lara Gut-Behrami
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Die erfolgreiche Karriere von Lara Gut-Behrami

Am 28. Dezember 2007 tritt Lara Gut zum ersten Mal im Weltcup auf. Im Riesenslalom von Lienz verpasst sie den zweiten Lauf.
quelle: swissski / olivier maire
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Die beliebtesten Kommentare
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Rannen
06.08.2026 18:16registriert Januar 2018
Anna Feith war auch eine grosse Athletin im Skisport
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Gattaca
06.08.2026 20:54registriert April 2017
Ich als Schweizer vermisse Anna. Sie war eine super Athletin und zudem sehr sympathisch.
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