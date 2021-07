Sport

Lausanne-Sport

Super League: Der FC Zürich gewinnt gegen Lausanne-Sport mit 3:1



Bild: keystone

Zweites Spiel, zweiter Sieg – der FCZ schlägt Lausanne und sorgt für perfekten Saisonstart

Der FC Zürich gewinnt auch sein zweites Saisonspiel und beschert damit dem neuen Trainer André Breitenreiter einen perfekten Start in die Super League. Beim 3:1 gegen Lausanne-Sport brilliert Assan Ceesay mit zwei Toren.

Ceesay ragt in diesen ersten Tagen der neuen Saison im Zürcher Team heraus. Der Gambier war schon beim Auftaktsieg in Lugano an beiden Toren entscheidend beteiligt. Am Samstag im Letzigrund traf er in der Startviertelstunde zweimal und gab den Impuls zum 3:1 in der 41. Minute durch den ehemaligen Lausanner Nikola Boranijasevic.

In der vergangenen Saison überzeugte Ceesay längst nicht immer. Doch unter Breitenreiter scheint der 27-Jährige effizienter zu spielen. Insgesamt machte der FCZ gegen Lausanne einen abgeklärten Eindruck. Er kontrollierte das Geschehen problemlos und hätte mit etwas Glück schon nach einer Stunde deutlicher führen können.

Wozu Lausanne mit seiner jungen Mannschaft fähig ist, bleibt auch nach der zweiten Niederlage unklar. Dem Spiel der Westschweizer fehlt es noch an Sicherheit und Konstanz. Das 1:1, eine Co-Produktion der beiden 18-jährigen Ivorer, Jean N'Guessan und Brahima Ouattara, war eine von zu wenigen gefährlichen Offensivaktionen. (dab/sda)

Bild: keystone

Zürich - Lausanne-Sport 3:1 (3:1)

5433 Zuschauer. - SR Cibelli.

Tore: 7. Ceesay (Kramer) 1:0. 11. Ouattara (N'Guessan) 1:1. 15. Ceesay (Guerrero) 2:1. 41. Boranijasevic (Guerrero) 3:1.

Zürich: Brecher; Omeragic, Kryeziu, Aliti; Boranijasevic (89. Wallner), Krasniqi (63. Hornschuh), Doumbia, Guerrero; Marchesano (74. Rohner); Ceesay (74. Gnonto), Kramer (89. Pollero).

Lausanne-Sport: Diaw; Zohouri, Jenz, Monteiro, Suzuki; Kukuruzovic (71. Thomas); Sanches (61. Barès), N'Guessan (46. Coyle), Puertas (71. Amdouni), Koyalipou (61. Mahou); Ouattara.

Bemerkungen: Zürich ohne Dzemaili, Khelifi, Koide und Tosin (alle verletzt). Lausanne-Sport ohne Turkes, Geissmann (beide verletzt) und George (nicht spielberechtigt). 58. Tor von Guerrero wegen Handspiel aberkannt. Verwarnungen: 21. Zohouri. 28. Guerrero. 45. Puertas. 80. Monteiro (alle Foul).

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die wichtigsten Transfers des Sommers 2021 1 / 44 Die wichtigsten Transfers des Sommers 2021 quelle: keystone / christophe petit tesson Ein Staubteufel fegt über Fussballplatz in Bolivien Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter