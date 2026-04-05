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Inter Miami weiht neues Stadion ein – Messi wird besondere Ehre zuteil

April 4, 2026, Miami, Florida, USA: A general view of a firework display seen at the NU Stadium prior to a MLS, Fussball Herren, USA soccer match between Inter Miami CF and Austin FC at NU Stadium in ...
Zur Eröffnung gab's pinkes Feuerwerk.Bild: www.imago-images.de

Inter Miami weiht neues Stadion ein – Messi wird besondere Ehre zuteil

Lionel Messi und seine Kollegen haben eine neue Heimat. Der MLS-Klub Inter Miami hat das Nu Stadium eröffnet.
05.04.2026, 09:5305.04.2026, 09:53

Acht Jahre nach der Klubgründung ist Inter Miami in ein eigenes Stadion eingezogen. Zweieinhalb Jahre wurde gebaut, nun ist das Nu Stadium fertig. Gegen den Austin FC wurde es in der Nacht auf Sonntag (Schweizer Zeit) eröffnet – mit einem 2:2-Unentschieden.

Es waren die beiden Superstars, die für Miami die Tore erzielten. Lionel Messi erzielte mittels Kopfball den Ausgleich zum 1:1, Luis Suarez zeichnete nach einem Corner für den Endstand verantwortlich.

Video: YouTube/Major League Soccer

Weltmeister Messi ist im Stadion in der Nähe des internationalen Flughafens von Miami auf eine besondere Weise verewigt worden. Nach dem 38-Jährigen wurde eine Tribüne benannt: der Leo Messi Stand.

Das ist durchaus ungewohnt, denn so eine Ehre wird noch aktiven Spielern üblicherweise nicht zuteil. «Jemanden zu würdigen bedeutet nicht immer, ein Kapitel abzuschliessen», betonte indes der Klub in einer Mitteilung. «Manchmal geht's darum, zu erkennen, dass man Zeuge von etwas Einzigartigem ist.»

Inter Miami fans cheer during an MLS, Fussball Herren, USA match between Inter Miami and Austin FC at Nu Stadium in Miami, Florida, USA, 04 April 2026. MLS: Inter Miami - Austin ACHTUNG: NUR REDAKTION ...
Der Star …Bild: www.imago-images.de
Fans watch from a section of the stands named for Inter Miami forward Lionel Messi, at the start of the first MLS soccer match played in Nu Stadium, Inter Miami&#039;s new home stadium, against Austin ...
… und seine Tribüne.Bild: keystone

Lionel Messi ist ohne jeden Zweifel das Aushängeschild von Inter Miami. Auch sportlich überzeugt der Argentinier in Florida: Sein Treffer gegen Austin war das 83. Tor im 95. Einsatz, dazu kommen 44 Vorlagen. Messi führte Miami im vergangenen Jahr zum Sieg im MLS Cup.

Inter Miami fans wave flags in Nu Stadium ahead of the team&#039;s first MLS soccer match in their new home stadium, against Austin FC, Saturday, April 4, 2026, in Miami. (AP Photo/Rebecca Blackwell) ...
Ein Blick ins neue Stadion.Bild: keystone

Die Baukosten der neuen Arena betrugen rund 350 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 280 Millionen Franken). Sie bietet 26'700 Zuschauern Platz – und wurde bei der Premiere von zahlreichen Stars aus Sport und Entertainment besucht.

Zu diesen gehörte natürlich David Beckham, der Miteigentümer von Inter Miami. «Für uns ist ein Traum wahr geworden», sagte die englische Fussball-Ikone. (ram)

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