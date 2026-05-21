Mauro Lustrinelli wechselt wohl in die Bundesliga. Bild: keystone

Medienberichte: Mauro Lustrinelli wird wohl der neue Trainer von Union Berlin

Mauro Lustrinelli ist nach dem sensationellen Meistertitel mit dem FC Thun ein begehrter Trainer in ganz Europa. Nun kommt es wahrscheinlich schon bald zu einem Wechsel in die Bundesliga.

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Mauro Lustrinelli und der FC Thun schrieben in dieser Saison das Fussballmärchen schlechthin. Dass der Tessiner die Berner Oberländer als Aufsteiger zum Titel führte, sorgte auch international für Schlagzeilen.

Bereits seit einigen Tagen hält sich das Gerücht, dass Union Berlin an Lustrinelli interessiert ist. Wie der Blick nun berichtet, ist der 50-Jährige heute Morgen in einem Swiss-Flieger, der in Richtung Berlin flog, gesehen worden. Sky Sport vermeldet sogar, dass der Wechsel bereits fix ist und Lustrinelli am heutigen Nachmittag vorgestellt wird. Die Köpenicker zahlen dem FC Thun rund eine Million Euro Ablöse. Gemäss Sky waren mehrere Teams aus Deutschland und Italien an Lustrinelli interessiert.

Lustrinelli feiert mit dem Meisterpokal. Bild: keystone

Bereits im Winter gab es mehrere Vereine, welche an Lustrinelli interessiert waren. Der Tessiner lehnte damals einen Wechsel aber noch ab. Der ehemalige Nationalspieler ist nicht der erste Schweizer Trainer bei Union Berlin.

Bereits von 2018 bis 2023 stand Urs Fischer bei den Eisernen unter Vertrag. Fischer feierte grosse Erfolge in der deutschen Hauptstadt und führte das Team aus der 2. Bundesliga bis in die Champions League. Als Fischer im Jahr 2013 bei Thun an der Seitenlinie stand, war ausgerechnet Lustrinelli sein Assistent. (riz)