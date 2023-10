Liveticker

Der Meister schwächelt – schafft Servette in Zug den Sprung aus dem Tief?

Davos – Lausanne 1:2nV

Der Lausanne HC gewinnt nach zuletzt zwei Niederlagen wieder. Antti Suomela schiesst die Waadtländer kurz vor Ablauf der Verlängerung zum Sieg.

Nach vier Siegen in Serie schaffte es Lausanne kurzzeitig an die Spitze der National League, dann folgten Niederlagen gegen Ambri-Piotta und die ZSC Lions. Nun, am Sonntag, ist die Mannschaft von Geoff Ward zum Siegen zurückgekehrt. Antti Suomela traf in der Verlängerung zum 2:1. Es war bereits das fünfte Saisontor des finnischen Topskorers. Lausanne bewerkstelligte damit die Wende, nachdem sie im ersten Drittel durch Andres Ambühl früh in Rückstand geraten waren.

Und als mit Andrea Glauser wenig später ein wichtiger Verteidiger ausfiel, schien das Ungemach für die Lausanner an diesem Sonntag seinen Lauf zu nehmen. Ken Jäger konnte zu Beginn des letzten Spielabschnitts aber in doppelter Überzahl den hohen Aufwand des LHC belohnen und den Ausgleich bewerkstelligen. Für die Davoser ist es die zweite Niederlage in den letzten fünf Spielen.

Am Schluss muss Davos gegen Lausanne unten durch. Bild: keystone

Davos - Lausanne 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) n.V.

4007 Zuschauer. - SR Stolc (SVK)/Urban (AUT), Kehrli/Humair.

Tore: 4. Ambühl (Dominik Egli/Powerplaytor) 1:0. 42. Jäger (Kovacs, Djoos/bei 5 gegen 3) 1:1. 65. (64:05) Suomela 1:2.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Davos, 5mal 2 Minuten gegen Lausanne.

PostFinance-Topskorer: Stransky; Suomela.

Davos: Aeschlimann; Dominik Egli, Dahlbeck; Näkyvä, Jung; Heinen, Barandun; Minder; Jurco, Nordström, Knak; Stransky, Rasmussen, Nussbaumer; Wieser, Prassl, Ambühl; Frehner, Chris Egli, Hammerer.

Lausanne: Hughes; Glauser, Djoos; Pilut, Genazzi; Heldner, Frick; Sidler, Marti; Kovacs, Suomela, Sekac; Riat, Rochette, Fuchs; Hügli, Jäger, Bozon; Holdener, Almond, Kenins.

Bemerkungen: Davos ohne Corvi, Fora, Schneeberger (alle verletzt), Bristedt (überzähliger Ausländer) und Peltonen (gesperrt), Lausanne ohne Jelovac, Pedretti, Raffl und Salomäki (alle verletzt). (abu/sda)

