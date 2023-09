Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Warum der Aufschwung des FC Girona kein Märchen ist und was Guardiola damit zu tun hat

Fans reiben sich die Augen: In Spanien führt überraschend der FC Girona die Tabelle an. Der Verein mit Verbindungen in die ganz grosse Fussballwelt fordert am Samstag (18.30 Uhr) Real Madrid heraus.

«Wir hoffen, dass die Fans verstehen, dass City darin enthalten ist, so wie ein Intel-Chip in ihrem Computer.» Diesen Satz sagte Ferran Soriano, der spanische CEO von Manchester City. Er sagte ihn über den FC Girona.