Servette Chênois baut die Tabellenführung in der Women's Super League auf vier Punkte aus. Dies, weil die Grenats sich im Spitzenkampf am Samstagabend gegen den FC Basel 2:1 durchgesetzt haben. Therese Simonsson erzielte den Siegtreffer in der 76. Minute, nachdem Milena Nikolic nach der Pause ausgeglichen hatte. Damit fehlen Servette an den verbleibenden zwei Spieltagen der Regular Season noch drei Punkte, um sich für die Playoffs die beste Ausgangslage zu sichern.