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WM 2026: England gegen Kroatien live im Stream und Ticker

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Knifflige Aufgabe für England zum WM-Auftakt: Überrascht Kroatien auch in diesem Jahr?

17.06.2026, 21:00
  • Am heutigen Abend bestreitet England das erste Spiel an der diesjährigen Weltmeisterschaft. In Arlington hat EM-Finalist England um Stürmerstar Harry Kane mit Kroatien eine schwierige Aufgabe vor der Brust.
  • Die von Routinier Luka Modric angeführte Mannschaft wurde vor vier Jahren in Katar Dritter, 2018 stiess man bis in den Final vor. Damals setzten sich die Kroaten im Halbfinal ausgerechnet gegen England durch. Die Partie startet heute um 22 Uhr.
  • Die Engländer warten seit 1966 auf einen WM-Titel und greifen in diesem Jahr mal wieder an. Bereits um 19 Uhr trifft Portugal auf DR Kongo.
  • In der Nacht auf Donnerstag stehen zudem die Begegnungen Ghana - Panama und Usbekistan - Kolumbien auf dem Programm. (riz/sda)
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