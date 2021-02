National League: ZSC Lions gegen SCL Tigers im Liveticker

Der Prinz denkt an Abschied – aber in Cortina gab Hubertus von Hohenlohe nochmals alles

Die Medaillen gewinnen die anderen, die Herzen gewinnt er: Prinz Hubertus von Hohenlohe. 1982 nahm der Blaublüter für Mexiko erstmals an Ski-Weltmeisterschaften teil. Nun beschäftigt er sich im Alter von 62 Jahren mit dem Rücktritt.

Er ist ein Unikat. Lange, wenn die besten Skirennfahrer der Welt im Ziel sind, schauen die verbliebenen Fans noch einmal gespannt nach oben. Wird er es schaffen?

Heute schaffte er es nicht. Hubertus von Hohenlohe schied im 1. Lauf des Männer-Riesenslaloms an der Ski-WM aus. Der Prinz war dabei in bester Gesellschaft: Auch die Schweizer Marco Odermatt, Justin Murisier und Gino Caviezel erwischte es auf dem eisigen Hang in Cortina d'Ampezzo.

«Ich habe mich Gottseidank nicht verletzt», konnte von …