Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft gewinnt auch ihr fünftes Gruppenspiel an der Weltmeisterschaft in Riga – 3:2 gegen den Rekord-Weltmeister Kanada.

Spätestens nach dem ersten Turniertor des 39-jährigen Oldies Andres Ambühl zum 3:1 verwandelte sich die Arena Riga acht Minuten vor Schluss in eine Festhütte in Rot-Weiss. Nach dem 3:2 blieben noch dreieinhalb Minuten Bangen. Die Schweiz gewann ihr 14. WM-Gruppenspiel in Folge und ist auf bestem Weg, wie im vergangenen Jahr Gruppensieger zu werden. Sie weist damit auch nach fünf Spielen das Punktemaximum von 15 Punkten auf und steht vorzeitig im Viertelfinal.