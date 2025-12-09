Liveticker

Inter mit Sommer und Akanji gegen Liverpool noch ohne Tore +++ Frankfurt führt in Barça

Inter – Liverpool (live)

Der englische Meister Liverpool steht wegen schwacher Resultate in der Premier League und interner Querelen um den unzufriedenen Stürmerstar Mohamed Salah gehörig unter Druck. Dieser wird in der 6. Runde der Ligaphase der Champions League nicht kleiner. Am Dienstag muss Liverpool ab 21 Uhr beim formstarken Inter Mailand mit den Schweizern Yann Sommer und Manuel Akanji antreten.

Wie Inter kann auch der FC Barcelona zuhause bereits in der drittletzten Runde einen grossen Schritt Richtung direkter Achtelfinal-Qualifikation machen. Er trifft im renovierten Camp Nou auf das zuletzt desolat auftretende Eintracht Frankfurt. Acht der 36 Teams erreichen direkt die Achtelfinals, weitere 16 die Sechzehntelfinals.

(sda)

Bayern – Sporting 3:1

Am Ende reichen Bayern München starke zwölf Minuten mit drei Toren für einen 3:1-Sieg gegen Sporting Lissabon. Serge Gnabry, der 17-jährige Lennart Karl mit seinem dritten Tor in der Königsklasse und Jonathan Tah sorgten für die Wende, nachdem Joshua Kimmich die Gäste durch ein Eigentor in Führung gebracht hatte.

Bayern kontrollierte das Spiel von Beginn an, Sporting gelang kein einziger Torschuss, und doch führten sie in der 54. Minute plötzlich. Kimmich hatte eine flache Hereingabe des 18-jährigen João Simões im eigenen Tor untergebracht. Nachdem sich der Bundesligist kurz geschüttelt hatte, platzte der Knoten aber doch noch. Für das Team von Trainer Vincent Kompany war es der fünfte Sieg im sechsten Champions-League-Spiel, auch Sporting bleibt auf gutem Weg in die K.o.-Phase.

Bayern München - Sporting Lissabon 3:1 (0:0)

SR Walsh (SCO).

Tore: 54. Kimmich (Eigentor) 0:1. 65. Gnabry 1:1. 69. Karl 2:1. 77. Tah 3:1

Kairat Almaty – Piräus 0:1

Im Duell zweier bisher siegloser Teams setzte sich Olympiakos Piräus im kasachischen Almaty 1:0 durch. Den einzigen Treffer des Spiels erzielte Gelson Martins in der 73. Minute aus ziemlich spitzem Winkel.

Kairat Almaty - Olympiakos Piräus 0:1 (0:0)

SR Munuera (ESP) .

Tor: 73. Martins 0:1.