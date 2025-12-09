Nebel
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: FIFA kündigt Trinkpausen an – Zuschauer sehen wohl Werbung

DEU, FIFA, EM-2024, SUI vs. ITA, / 29.06.2024, Berliner Olympiastadion, Berlin, DEU, FIFA, EM-2024, SUI vs. ITA, im Bild 1:0 durch Remo Freuler SUI 8, Coach Murat Yakin SUI, Switzer-Spielerkreis, Coac ...
Während Xhaka und Co. trinken, dürften TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer Werbung sehen.Bild: www.imago-images.de

Trinkpause für Spieler, Werbung für uns? FIFA führt an WM zwei Spiel-Unterbrechungen ein

Die FIFA hat sich dazu entschieden, an der kommenden Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada, unabhängig des Wetters, in jeder Halbzeit eine dreiminütige Trinkpause einzulegen.
09.12.2025, 09:2909.12.2025, 09:33
Timo Rizzi
Timo Rizzi

Dass es bei Fussballspielen aufgrund grosser Hitze hin und wieder besonders im Sommer zu Trinkpausen kommt, ist nichts Neues. Dies ändert sich aber im nächsten Jahr an der Weltmeisterschaft.

Wie die FIFA wenige Tage nach der Auslosung mitteilt, wird es bei der grössten Fussball-WM der Geschichte in jeder Halbzeit nach 22 Minuten zu einer dreiminütigen Trinkpause kommen. «Unabhängig vom Stadion, von einem etwaigen Dach und den Temperaturen gibt es bei allen Spielen eine dreiminütige Trinkpause. In beiden Hälften dauern sie genau drei Minuten, sobald der Schiedsrichter pfeift» erklärte Turnierdirektor Manolo Zubiria beim World Broadcaster Meeting. Dabei waren Sendeanstalten aus der ganzen Welt dabei.

Miami Gardens, USA, 18th June 2025. The scoreboard announces the Hydration break during the Real Madrid vs Al Hilal FIFA Club World Cup match at Hard Rock Stadium, Miami Gardens. Picture credit should ...
An der Klub-WM kam es aufgrund der Hitze immer wieder zu Trinkpausen.Bild: www.imago-images.de

Den Entscheid begründet der Weltverband auf der eigenen Website wie folgt: «Trinkpausen sollen dazu beitragen, den Spielern bestmögliche Bedingungen zu garantieren. Grundlage sind die Erfahrungen bei früheren Turnieren wie der FIFA Klub-Weltmeisterschaft, die letzten Sommer in den USA durchgeführt wurde.»

Noch ist unklar, was in diesen drei Minuten für den TV-Zuschauer zu sehen sein wird. Aber es kann damit gerechnet werden, dass es bereits im nächsten Sommer bei Fussball-Partien während einer laufenden Halbzeit zu Werbeunterbrechungen kommen wird, wie man es beispielsweise von der NHL oder NFL kennt.

Auch in der höchsten Schweizer Eishockeyliga wurde in den letzten Jahren in den Playoffs ein sogenanntes Powerbreak eingeführt. Einmal pro Drittel wird die Partie jeweils für eine Minute unterbrochen.

Die Fussball-Weltmeisterschaft, welche erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen wird, findet im nächsten Jahr vom 11. Juni bis 19. Juli statt. Die Schweizer Nationalmannschaft trifft in der Gruppenphase auf Gastgeber Kanada, Katar und ein noch nicht bekanntes Team aus dem Quartett Italien, Nordirland, Wales oder Bosnien-Herzegowina.

In San Francisco sind sie nicht happy darüber, dass die Schweiz an der WM dort spielt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
1 / 32
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
quelle: keystone / mike stewart
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Infantinos Auftritt an der WM-Auslosung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Rast verpasst Podest knapp – Österreicherin Scheib gewinnt Riesenslalom in Mont-Tremblant
Julia Scheib zeigt eine eindrückliche Reaktion auf ihren Ausfall vom Samstag und gewinnt den zweiten Riesenslalom in Mont-Tremblant. Camille Rast fehlt erneut nur wenig zum Podest.
Am Sonntag strahlten bei eisigen Temperaturen zwei Frauen vom Podest, die am Samstag längst im Hotel waren, als die Siegerehrung im Zielraum von Mont-Tremblant vonstattenging. Sowohl Julia Scheib als auch Sara Hector schieden beim ersten von zwei Riesenslaloms in der kanadischen Provinz Québec im ersten Lauf aus. Bitter war dies allen voran für Scheib: Die Siegerin des Riesenslaloms von Sölden war auf dem Weg zu einer neuen Bestzeit.
Zur Story