Trinkpause für Spieler, Werbung für uns? FIFA führt an WM zwei Spiel-Unterbrechungen ein

Die FIFA hat sich dazu entschieden, an der kommenden Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada, unabhängig des Wetters, in jeder Halbzeit eine dreiminütige Trinkpause einzulegen.

Dass es bei Fussballspielen aufgrund grosser Hitze hin und wieder besonders im Sommer zu Trinkpausen kommt, ist nichts Neues. Dies ändert sich aber im nächsten Jahr an der Weltmeisterschaft.

Wie die FIFA wenige Tage nach der Auslosung mitteilt, wird es bei der grössten Fussball-WM der Geschichte in jeder Halbzeit nach 22 Minuten zu einer dreiminütigen Trinkpause kommen. «Unabhängig vom Stadion, von einem etwaigen Dach und den Temperaturen gibt es bei allen Spielen eine dreiminütige Trinkpause. In beiden Hälften dauern sie genau drei Minuten, sobald der Schiedsrichter pfeift» erklärte Turnierdirektor Manolo Zubiria beim World Broadcaster Meeting. Dabei waren Sendeanstalten aus der ganzen Welt dabei.

Den Entscheid begründet der Weltverband auf der eigenen Website wie folgt: «Trinkpausen sollen dazu beitragen, den Spielern bestmögliche Bedingungen zu garantieren. Grundlage sind die Erfahrungen bei früheren Turnieren wie der FIFA Klub-Weltmeisterschaft, die letzten Sommer in den USA durchgeführt wurde.»



Noch ist unklar, was in diesen drei Minuten für den TV-Zuschauer zu sehen sein wird. Aber es kann damit gerechnet werden, dass es bereits im nächsten Sommer bei Fussball-Partien während einer laufenden Halbzeit zu Werbeunterbrechungen kommen wird, wie man es beispielsweise von der NHL oder NFL kennt.

Auch in der höchsten Schweizer Eishockeyliga wurde in den letzten Jahren in den Playoffs ein sogenanntes Powerbreak eingeführt. Einmal pro Drittel wird die Partie jeweils für eine Minute unterbrochen.

Die Fussball-Weltmeisterschaft, welche erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen wird, findet im nächsten Jahr vom 11. Juni bis 19. Juli statt. Die Schweizer Nationalmannschaft trifft in der Gruppenphase auf Gastgeber Kanada, Katar und ein noch nicht bekanntes Team aus dem Quartett Italien, Nordirland, Wales oder Bosnien-Herzegowina.