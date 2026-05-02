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Klappt es heute mit dem Thuner Titel? Es braucht den Sieg beim FCB
Das wichtigste in Kürze
- Am vergangenen Wochenende wollte es noch nicht klappen mit dem ersten Meistertitel für den FC Thun in seiner 128-jährigen Vereinsgeschichte. Am Samstag bietet sich den Berner Oberländern die nächste Chance, den Titel vorzeitig zu holen.
- Und dies ausgerechnet beim aktuellen Meister Basel. Voraussetzung für Thuner Feierlichkeiten ist ein Sieg im St. Jakob-Park und damit etwas, das die Mannschaft von Mauro Lustrinelli bereits einmal geschafft hat in dieser Saison.
- Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei.