Viktorija Golubic steht am WTA-250-Rasenturnier in Nottingham in den Viertelfinals. Die Zürcherin bezwingt in einem Duell zweier Qualifikantinnen die Türkin Zeynep Sönmez nach 2:45 Stunden und Breakrückstand im Entscheidungssatz 7:5, 4:6, 6:4.
Dank dem Sieg im ersten Vergleich mit Sönmez, die als Nummer 61 im Ranking 15 Plätze vor ihr liegt, erreichte Golubic zum dritten Mal in dieser Saison auf Stufe WTA die 3. Runde. Gleiches war ihr schon am Turnier der Kategorie 1000 in Rom und am French Open geglückt. Nächste Gegnerin von Golubic ist die Amerikanerin Ann Li (WTA 29) oder die als Lucky Loser ins Hauptfeld gekommene Australierin Taylah Preston (WTA 124). (riz/sda)
Dank dem Sieg im ersten Vergleich mit Sönmez, die als Nummer 61 im Ranking 15 Plätze vor ihr liegt, erreichte Golubic zum dritten Mal in dieser Saison auf Stufe WTA die 3. Runde. Gleiches war ihr schon am Turnier der Kategorie 1000 in Rom und am French Open geglückt. Nächste Gegnerin von Golubic ist die Amerikanerin Ann Li (WTA 29) oder die als Lucky Loser ins Hauptfeld gekommene Australierin Taylah Preston (WTA 124). (riz/sda)