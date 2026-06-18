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Sportnews-Ticker: Golubic steht in Nottingham im Viertelfinal

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Golubic steht in Nottingham im Viertelfinal +++ Frauen-Nati im WM-Playoff gegen Israel

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
18.06.2026, 15:1918.06.2026, 15:19
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Golubic schafft Viertelfinal-Einzug
Viktorija Golubic steht am WTA-250-Rasenturnier in Nottingham in den Viertelfinals. Die Zürcherin bezwingt in einem Duell zweier Qualifikantinnen die Türkin Zeynep Sönmez nach 2:45 Stunden und Breakrückstand im Entscheidungssatz 7:5, 4:6, 6:4.

Dank dem Sieg im ersten Vergleich mit Sönmez, die als Nummer 61 im Ranking 15 Plätze vor ihr liegt, erreichte Golubic zum dritten Mal in dieser Saison auf Stufe WTA die 3. Runde. Gleiches war ihr schon am Turnier der Kategorie 1000 in Rom und am French Open geglückt. Nächste Gegnerin von Golubic ist die Amerikanerin Ann Li (WTA 29) oder die als Lucky Loser ins Hauptfeld gekommene Australierin Taylah Preston (WTA 124). (riz/sda)
Frauen-Nati trifft auf Israel
Das Fussball-Nationalteam der Frauen trifft in den Playoffs auf dem Weg an die WM 2027 in Brasilien zuerst auf Israel. Im Erfolgsfall geht es gegen Österreich oder Kosovo weiter.

«Die Israelinnen kommen aus einer sehr kompetitiven Gruppe. Sie sind ein Team mit drei in der deutschen Bundesliga tätigen Spielerinnen und einer in den USA, das grosse Fortschritte gemacht hat. Wir müssen ans Limit gehen, aber ich denke, wir werden es schaffen», sagte Nati-Trainer Rafel Navarro. (ram/sda)
Longo Borghini nach Solosieg Leaderin
Elisa Longo Borghini hat sich mit ihrem Sieg bei der 2. Etappe der Tour de Suisse mit Start und Ziel in Locarno auch gleich das Maillot Jaune gesichert. Die 34-jährige Italienerin triumphierte nach 106 km mit einer halben Minute Vorsprung auf die Kanadierin Sarah Van Dam.

Dritte wurde die Schweizer Meisterin Steffi Häberlin. Wie ihre Landsfrau büsste auch Marlen Reusser, die kurz vor dem Ziel falsch abgebogen war, 47 Sekunden auf Longo Borghini ein. (ram/sda)
Van Aert nicht an der Tour de France
Wout van Aert muss auf die Teilnahme an der Tour de France verzichten. Eine Ellbogen-Verletzung zwingt den 31-jährigen Belgier zum Rückzug.

Die Verletzung hatte er sich im Vorfeld der Tour Auvergne – Rhône-Alpes zugezogen. Das Etappenrennen hatte der Sieger von Paris – Roubaix am Freitag aufgeben müssen. Die Tour de France beginnt am Samstag, 4. Juli, mit einem Mannschaftszeitfahren in Barcelona. (ram/sda)
Früherer NHL-Profi Kyle Calder nach kurzer Krankheit gestorben
Der frühere Eishockey-Profi Kyle Calder ist im Alter von 47 Jahren gestorben. Seine Tochter Madison schrieb in einem Beitrag bei Instagram: «Nicht in einer Million Jahre hätte ich gedacht, dass dieser Tag kommen würde.» In ihrem Herzen werde «eine Leere bleiben, aber auch für immer ein Platz, der nur für dich bestimmt ist». Nach den Angaben des Juniorenteams der Los Angeles Kings erlag Calder einer kurzen Krankheit. Mit Kanada holte er 2003 den WM-Titel.

Als Stürmer verbrachte Calder ein Jahrzehnt in der nordamerikanischen Profiliga NHL und bestritt mehr als 600 Spiele, unter anderem für die Chicago Blackhawks. Teamchef Danny Wirtz erklärte, Calder sei das Leben mit derselben Leidenschaft, Intensität und unglaublichen Hingabe angegangen, die auch sein Spiel geprägt hätten. (nih/t-online)



Tortorella nicht mehr Trainer der Vegas Golden Knights
Die Vegas Golden Knights gehen mit einem neuen Trainer in die nächste NHL-Saison. Wie der Stanley-Cup-Finalist mitteilte, wird die Zusammenarbeit mit Interimscoach John Tortorella nicht verlängert. Der 67-jährige Amerikaner war erst im März nach Las Vegas geholt worden und führte die Golden Knights in den Playoffs bis in den Final. Dort unterlag das Team aus der Glücksspielmetropole in sechs Spielen den Carolina Hurricanes. Ein Nachfolger ist noch nicht bestimmt. (abu/sda)

Werro bei Broeders-Bols Debüt erneut mit Topzeit
Anderthalb Wochen nach ihrem Traumlauf in Stockholm liefert Audrey Werro einen weiteren Beweis ihrer starken Form. Die Freiburgerin gewinnt in Ostrava über 800 m überlegen. Ihre Siegerzeit stoppte bei 1:54,45 Minuten. Damit war sie nur knapp eine halbe Sekunde langsamer als am 7. Juni in Stockholm, wo sie mit der drittbesten Zeit der Geschichte ihre persönliche Bestleistung um fast zwei Sekunden verbesserte.

Werro entschied am Golden Spike, dem wichtigsten Meeting auf tschechischem Boden, das mit Spannung erwartete Duell mit der Niederländerin Femke Broeders-Bol klar für sich. Die zweifache Weltmeisterin über 400 m Hürden, die den Wechsel auf die Mittelstrecke vollzogen hat, heftete sich bei ihrem Debüt über zwei Bahnrunden lange an die Fersen der 22-jährigen Freiburgerin. Doch als Werro das Tempo eingangs der Schlusskurve nochmals verschärfte, konnte Broeders-Bol nicht mehr reagieren. (abu/sda)
video: srf
Golubic in Nottingham eine Runde weiter
Viktorija Golubic (WTA 76) steht beim WTA-250-Turnier in Nottingham in den Achtelfinals. Die 33-jährige Zürcherin setzte sich in der 1. Runde gegen die Amerikanerin Sofia Kenin (WTA 104) 6:2, 4:6, 6:3 durch.

Bereits in der Qualifikation vom Sonntag hatte Golubic gegen die ehemalige Australian-Open-Siegerin gewonnen. Kenin rückte trotz der Zweisatzniederlage als Lucky Loser ins Hauptfeld nach. Im Achtelfinal trifft Golubic nun auf die Türkin Zeynep Sönmez (WTA 61), die als Qualifikantin in der 1. Runde Leylah Fernandez in zwei Sätzen besiegte. (abu/sda)
Topfavoritin Vollering nicht am Start
Demi Vollering lässt die Tour de Suisse aus. Die als Topfavoritin gehandelte Niederländerin hat sich nach ihrem Sieg am Giro d'Italia kurzfristig entschieden, eine Erholungsphase einzulegen.

Diesen Entscheid traf die Wahlschweizerin, um sich optimal auf ihre nächsten Saisonziele vorzubereiten. An der Tour de France im August strebt Vollering nach 2023 ihren zweiten Gesamtsieg an. Neben Vollering verzichtet auch ihre Schweizer Teamkollegin Elise Chabbey auf einen Start an der Schweizer Landesrundfahrt. (abu/sda)

Masarova in Berlin ausgeschieden
Rebeka Masarova (WTA 141) scheitert beim WTA-500-Turnier in Berlin in der 1. Runde an der Tschechin Katerina Siniakova. Die 26-jährige Baslerin unterliegt der Weltnummer 34 in 75 Minuten 2:6, 4:6. Zuvor hatte sich Masarova – wie ihre 30-jährige Gegnerin – den Platz im Hauptfeld via Qualifikation erkämpft.

Bislang waren Masarova und Siniakova erst einmal aufeinander getroffen. In den Viertelfinals eines Challenger-Turniers hatte sich die Schweizerin im Mai des vergangenen Jahres in zwei Sätzen durchgesetzt. (abu/sda)

Meister Thun trifft auf Luzern
Die Swiss Football League hat den Plan für die ersten 22 Spieltage und die Anspielzeiten für die ersten 10 Runden der neuen Saison in der Super League veröffentlicht. Am 25. Juli, keine Woche nach dem WM-Final, startet die Super League in die neue Spielzeit. Der Meister aus Thun reist zum Auftakt in die Innerschweiz und bekommt es im ersten Samstagabendspiel ab 20.30 Uhr mit Luzern zu tun. Zuvor kommt es ab 18.00 Uhr zu den Begegnungen Lausanne-Sport - Grasshoppers und Servette - Basel.

Am Sonntag empfangen die Young Boys den FC Sion (14.00 Uhr). Der FC Zürich mit dem neuen Trainer Marcel Koller gastiert ab 16.30 Uhr beim Cupsieger St. Gallen. Gleichzeitig eröffnet Lugano die AIL Arena gegen Aufsteiger Vaduz offiziell, nachdem bereits eine Partie des Schweizer Frauen-Nationalteams im neuen Station stattgefunden hat. Die Eröffnung ist der Grund, weshalb das SRF nicht wie sonst üblich die späte Samstagabendpartie live überträgt, sondern am Sonntag aus Lugano sendet. (riz/sda)




Wawrinka und die Williams-Schwestern erhalten Wildcard
Stan Wawrinka erhält von den Organisatoren eine Wildcard für Wimbledon. Derweil kehrt Serena Williams an der Seite ihrer Schwester Venus im Doppel zurück auf den heiligen Rasen. Über das ATP-Ranking hat der aktuell auf Position 111 klassierte Wawrinka den Sprung nach Wimbledon verpasst. Trotzdem schlägt der 41-jährige Lausanner ein letztes Mal beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres auf. Wie die Veranstalter am Dienstag bekannt gaben, vergeben sie eine von nur acht Einzel-Wildcards an Wawrinka. Somit wird er bei seiner Abschiedstournee ein weiteres Mal im grossen Rampenlicht stehen.

Zurück in diesem ist seit kurzem Serena Williams. Auch die 44-jährige, 23-fache Major-Siegerin erhielt für Wimbledon eine Wildcard. Sie wird gemeinsam mit ihrer Schwester Venus im Doppel aufschlagen. (riz/sda)





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