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Simons, Gnabry, Rodrygo und Ekitike verpassen die WM 2026 in der USA.

Tottenham Hotspur&#039;s Xavi Simons before stretchered off during the English Premier League soccer match between Wolverhampton Wanderers and Tottenham Hotspur in Wolverhampton, England, Saturday Apr ...
Xavi Simons erlitt kürzlich gegen Wolverhampton eine schwere Knie-Verletzung und fällt an der WM 2026 aus.Bild: keystone

Die verletzten Stars der WM – wer das Turnier verpasst und wer rechtzeitig fit wird

Bereits am 11. Juni heisst es Anpfiff beim Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft 2026 zwischen Gastgeber Mexiko und Südafrika – doch einige Wochen vor dem Start kämpfen einige Nationalmannschaften mit schwerwiegenden Ausfällen.
01.05.2026, 17:4701.05.2026, 17:47
Claudia Carvalho
Inhaltsverzeichnis
Diese Stars verpassen die WMDiese Stars bangen um die WM-Teilnahme

Diese Stars verpassen die WM

Rodrygo

Ein Kreuzbandriss und ein Meniskusriss im rechten Knie bedeuten für den Brasilianer das Aus bei der WM. Der Star von Real Madrid zog sich im März die schwere Verletzung in einem Meisterschaftsspiel gegen Getafe zu. Der 25-Jährige sprach danach «von einem der schlimmsten Tagen» seines Lebens.

Hugo Ekitiké

Hugo Ekitiké wird die WM nach einem Achillessehnenriss verpassen. Der talentierte französische Stürmer zog sich die Verletzung im Viertelfinal des Champions-League-Rückspiels gegen Paris Saint-Germain zu und wird voraussichtlich bis Ende 2026 ausfallen. Für Liverpool und die französische Nationalmannschaft ein sehr bitterer Ausfall.

epa12890268 Hugo Ekitike of Liverpool goes down with an injury during the UEFA Champions League quarter-finals, 2nd leg match Liverpool FC against Paris Saint-Germain, in Liverpool, Britain, 14 April ...
Der Youngster riss sich beim Champions-League-Rückspiel die Achillessehne und fällt für eine längere Zeit aus.Bild: keystone

Serge Gnabry

Der deutsche Nationalspieler fällt mit einer schweren Verletzung lange aus. Der Stürmer von Bayern München hat sich Mitte April im Training einen Ausriss der Adduktoren im rechten Oberschenkel zugezogen und fällt damit an der WM für Deutschland aus.

Xavi Simons

Der Youngster von Tottenham verletzte sich im Abstiegskampf gegen Wolverhampton schwer am Knie. Für den 23-jährigen unglaublich bitter, sein Traum, die Niederlande an der WM 2026 zu vertreten, ist geplatzt.

Netherlands&#039; Xavi Simons celebrates scoring his side&#039;s 3rd goal during a World Cup 2026 group G qualifying soccer match between Netherlands and Lithuania in Amsterdam, Netherlands, Monday, N ...
Xavi Simons fällt für die WM aufgrund eines Kreuzbandrisses aus.Bild: keystone

Éder Militão

Der brasilianische Innenverteidiger wird die WM aufgrund einer Verletzung am Oberschenkelmuskel verpassen. Besonders bitter für den Spieler von Real Madrid, denn er musste bereits 2023 und 2024 aufgrund einer schweren Knieverletzung länger aussetzen.

Brazil&#039;s Eder Militao runs with the ball during the international friendly soccer match between South Korea and Brazil at Seoul World Cup Stadium in Seoul, South Korea, Friday, Oct. 10, 2025. (AP ...
Éder Militão wird die WM aufgrund von einem Sehnenriss am Oberschenkel verpassen.Bild: keystone

Emre Can

Der BVB-Captain hat sich ende Februar im Spitzenduell gegen die Bayern München das Kreuzband gerissen. Somit wird der 32-jährige die WM verpassen und auch den Dortmunder eine Weile fehlen. Mit Borussia Dortmund verlängert der Deutsche um ein weiteres Jahr und bleibt ihnen bis Juni 2027 erhalten.

Dortmund&#039;s Emre Can celebrates after he scored his side&#039;s decisive third goal from the penalty spot during the German Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and St. Pauli in Dortm ...
Emre Can fällt aufgrund eines Kreuzbandrisses lange aus. Bild: keystone

Diese Stars bangen um die WM-Teilnahme

Kylian Mbappé

Der Real-Star hat eine Oberschenkelverletzung erlitten und muss deshalb für eine ungewisse Zeit pausieren. Eine Teilnahme des Franzosen an der WM wird optimistisch gesehen.

epa12912135 Real Madrid&#039;s Kylian Mbappe looks on as he sits on the ground during the Spanish LaLiga soccer match between Real Betis and Real Madrid, in Seville, Spain, 24 April 2026. EPA/JULIO MU ...
Real-Star erlitt in der Meisterschaft eine Oberschenkelverletzung. Bild: keystone

Achraf Hakimi

Der Rechtsverteidiger verletzt sich erst kürzlich im Jahrhundertspiel gegen die Bayern München am Oberschenkel und fällt Wochenlang aus. Ob sich der Marrokaner rechtzeitig für die WM erholen kann, ist noch unklar.

PSG-Star Hakimi verletzt sich und fällt wochenlang aus.Video: SRF

Luka Modrić

Kurz vor der WM hat sich der 40-jährige Kroate einen Jochbeinbruch zugezogen. Er musste sich diese Woche bereits einer Operation unterziehen. Ersten Berichten zufolge soll der kroatische Rekordnationalspieler bei der WM für Kroatien spielen können, dies jedoch nur mit einer Schutzmaske.

AC Milan&#039;s Luka Modric is injured during the Serie A soccer match between AC Milan and Juventus, in Milan, Italy, Sunday, April 26, 2026. (Spada/LaPresse via AP) Luka Modric
Der kroatische Rekordnationalspieler erleidet 6 Wochen vor der WM ein Jochbeinbruch.Bild: keystone

Mohamed Salah

Der Liverpool Star verletzt sich im Meisterschaftsspiel gegen Crystal Palace am Oberschenkel und musste ausgewechselt werden. Bislang ist die Schwere und die Ausfallszeit der Verletzung noch unklar.

Liverpool&#039;s Mohamed Salah smiles as he sits on the pitch after getting injured during the English Premier League soccer match between Liverpool and Crystal Palace in Liverpool, England, Saturday, ...
Für die Ägypter wäre ein Ausfall von Mohamed Salah extrem bitter.Bild: keystone

Ruben Dias

Der portugiesische Innenverteidiger fällt Manchester City aufgrund einer Knöchelverletzung aus. Der Portugiese ist gemäss Coach Pep Guardiola noch nicht bereit für eine Rückkehr auf den Platz. Für die portugiesische Nationalmannschaft wäre dies für die WM ein heftiger Ausfall in der Defensive.

Manchester City&#039;s Ruben Dias runs with the ball during the English Premier League soccer match between Manchester City and Nottingham Forest in Manchester, England, Wednesday, March 4, 2026. (AP ...
Ruben Dias zählt zu den Leistungsträgern von Manchester City.Bild: keystone
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