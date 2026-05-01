Die verletzten Stars der WM – wer das Turnier verpasst und wer rechtzeitig fit wird
Diese Stars verpassen die WM
Rodrygo
Ein Kreuzbandriss und ein Meniskusriss im rechten Knie bedeuten für den Brasilianer das Aus bei der WM. Der Star von Real Madrid zog sich im März die schwere Verletzung in einem Meisterschaftsspiel gegen Getafe zu. Der 25-Jährige sprach danach «von einem der schlimmsten Tagen» seines Lebens.
Hugo Ekitiké
Hugo Ekitiké wird die WM nach einem Achillessehnenriss verpassen. Der talentierte französische Stürmer zog sich die Verletzung im Viertelfinal des Champions-League-Rückspiels gegen Paris Saint-Germain zu und wird voraussichtlich bis Ende 2026 ausfallen. Für Liverpool und die französische Nationalmannschaft ein sehr bitterer Ausfall.
Serge Gnabry
Der deutsche Nationalspieler fällt mit einer schweren Verletzung lange aus. Der Stürmer von Bayern München hat sich Mitte April im Training einen Ausriss der Adduktoren im rechten Oberschenkel zugezogen und fällt damit an der WM für Deutschland aus.
Xavi Simons
Der Youngster von Tottenham verletzte sich im Abstiegskampf gegen Wolverhampton schwer am Knie. Für den 23-jährigen unglaublich bitter, sein Traum, die Niederlande an der WM 2026 zu vertreten, ist geplatzt.
Éder Militão
Der brasilianische Innenverteidiger wird die WM aufgrund einer Verletzung am Oberschenkelmuskel verpassen. Besonders bitter für den Spieler von Real Madrid, denn er musste bereits 2023 und 2024 aufgrund einer schweren Knieverletzung länger aussetzen.
Emre Can
Der BVB-Captain hat sich ende Februar im Spitzenduell gegen die Bayern München das Kreuzband gerissen. Somit wird der 32-jährige die WM verpassen und auch den Dortmunder eine Weile fehlen. Mit Borussia Dortmund verlängert der Deutsche um ein weiteres Jahr und bleibt ihnen bis Juni 2027 erhalten.
Diese Stars bangen um die WM-Teilnahme
Kylian Mbappé
Der Real-Star hat eine Oberschenkelverletzung erlitten und muss deshalb für eine ungewisse Zeit pausieren. Eine Teilnahme des Franzosen an der WM wird optimistisch gesehen.
Achraf Hakimi
Der Rechtsverteidiger verletzt sich erst kürzlich im Jahrhundertspiel gegen die Bayern München am Oberschenkel und fällt Wochenlang aus. Ob sich der Marrokaner rechtzeitig für die WM erholen kann, ist noch unklar.
Luka Modrić
Kurz vor der WM hat sich der 40-jährige Kroate einen Jochbeinbruch zugezogen. Er musste sich diese Woche bereits einer Operation unterziehen. Ersten Berichten zufolge soll der kroatische Rekordnationalspieler bei der WM für Kroatien spielen können, dies jedoch nur mit einer Schutzmaske.
Mohamed Salah
Der Liverpool Star verletzt sich im Meisterschaftsspiel gegen Crystal Palace am Oberschenkel und musste ausgewechselt werden. Bislang ist die Schwere und die Ausfallszeit der Verletzung noch unklar.
Ruben Dias
Der portugiesische Innenverteidiger fällt Manchester City aufgrund einer Knöchelverletzung aus. Der Portugiese ist gemäss Coach Pep Guardiola noch nicht bereit für eine Rückkehr auf den Platz. Für die portugiesische Nationalmannschaft wäre dies für die WM ein heftiger Ausfall in der Defensive.
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