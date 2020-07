Sport

Super League: Das Duell FC Zürich gegen die Young Boys im Liveticker



Der Meister muss im Titelkampf wieder vorlegen: Kann YB auch auswärts gewinnen?

Die 32. Runde der Super League beginnt am Samstag um 20.30 Uhr mit dem Spiel zwischen dem FC Zürich und den Young Boys. Seit letztem November, seit einem 4:3 in Sitten, haben die Berner keine Partie in fremden Stadien mehr gewonnen. Wenn sie mit dem um einen Punkt führenden Leader FC St. Gallen weiter mithalten wollen, werden sie ihre offensichtliche Schwäche in Auswärtsspielen ablegen müssen.

Der FCZ wird ohne sechs Spieler antreten müssen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Die Namen von fünf dieser Spieler wurden noch nicht bekanntgegeben. Beim sechsten handelt es sich um Innenverteidiger Mirlind Kryeziu.

Die Tabelle:

