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Bleibt Österreich auf Kurs? Lettland peilt den zweiten Sieg an dieser WM an
- Am Dienstagnachmittag kommt es bei der Eishockey-Weltmeisterschaft zum Spiel zwischen Lettland und Österreich. Die Österreicher haben an dieser Weltmeisterschaft bisher das Punktemaximum auf dem Konto. Gegen Grossbritannien und Ungarn konnte sich das Team von Trainer Roger Bader durchsetzen.
- Lettland startete mit einer Niederlage gegen Gastgeber Schweiz in das Turnier, zeigte am Sonntag gegen Deutschland aber eine starke Reaktion und konnte sich über den ersten Sieg an dieser WM freuen. Die Partie in der Zürcher Swiss-Life-Arena wird um 16.20 Uhr gestartet. Gleichzeitig kommt es in Fribourg zur Partie zwischen Norwegen und Italien.
- Am Abend ab 20.20 Uhr kommt es noch zu folgenden zwei Partien: Ungarn gegen Grossbritannien und Slowenien gegen Slowakei. (riz)