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WM 2026: Schweizer Kader geleakt – Yakin verzichtet auf Alvyn Sanches

epa12860569 Head coach Murat Yakin leads a training session of the Swiss national soccer team, one day before the international soccer match between Norway and Switzerland at the Ullevaal Stadium in O ...
Das Schweizer WM-Kader ist offenbar vorzeitig geleakt worden.Bild: keystone

Yakins WM-Kader vorzeitig geleakt – Sanches und Monteiro müssen wohl zuhause bleiben

18.05.2026, 07:1518.05.2026, 07:33

Eigentlich hätte das Kader der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft heute Montag und morgen Dienstag über die Social-Media-Kanäle des Schweizerischen Fussballverbands langsam verkündet und zusammengestellt werden sollen. Doch nun sind die Namen, die im Sommer an der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko dabei sein werden bereits bekannt.

Wie der Blick berichtet, verzichtet Yakin auf die YB-Offensivakteure Alvyn Sanches und Joël Monteiro. Beide seien bereits am Sonntag vom Nationaltrainer informiert worden. Sanches bestätigte dies nach dem letzten Spieltag mit den Young Boys. «Ich bin sehr enttäuscht, dass ich so ein Turnier verpasse», sagte Sanches im SRF-Interview. Yakin habe ihn informiert, dass er nur auf der Pikettliste stehe. Monteiro musste zudem beim 3:3 von YB gegen Sion angeschlagen ausgewechselt werden.

Sanches erzählt, dass er nicht im WM-Aufgebot steht.Video: SRF

Statt Sanches und Monteiro sollen Christian Fassnacht und Cedric Itten den Sprung ins WM-Kader geschafft haben. Fassnacht hat sich gerade zum Torschützenkönig der abgeschlossenen Super-League-Saison gekrönt. Itten ist mit Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga abgestiegen, aber hat immerhin 15 Saisontreffer auf dem Konto.

Das voraussichtliche Schweizer WM-Kader:
Tor: Gregor Kobel, Yvon Mvogo, Marvin Keller.

Verteidigung: Manuel Akanji, Nico Elvedi, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer, Luca Jaquez, Aurèle Amenda, Eray Cömert.

Mittelfeld und Sturm: Ardon Jashari, Denis Zakaria, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Djibril Sow, Michel Aebischer, Remo Freuler, Cedric Itten, Christian Fassnacht, Fabian Rieder, Noah Okafor, Ruben Vargas, Dan Ndoye, Breel Embolo, Zeki Amdouni.

Die grossen Überraschungen bleiben indes aus. Perspektivspieler wie Alessandro Vogt, Sascha Britschi oder Zachary Athekame sind wie Sanches und Monteiro nicht aufgeboten.

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Die Vorstellungsaktion des Verbands wird so wohl nur noch wenig Beachtung finden. Am Mittwoch wird sich Murat Yakin dann an einer Pressekonferenz selbst noch zum Kader äussern und seine Beweggründe für die Entscheidungen erklären. (abu)

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