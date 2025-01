Yverdon ist zu Gast beim FCZ – wie verläuft das Debüt von Steven Zuber?

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«La Goggia» triumphiert in Cortina – Gut-Behrami und Suter knapp neben dem Podest

Sofia Goggia feiert ihren ersten Saisonsieg in der Abfahrt. Die Italienerin gewann in Cortina d'Ampezzo, wo Lara Gut-Behrami und Corinne Suter als beste Schweizerinnen die Plätze 4 und 5 belegten.

Lara Gut-Behrami und Corinne Suter lagen 17 Hundertstel beziehungsweise zwei Zehntel hinter dem letzten Podestplatz zurück, den Sofia Goggias Landsfrau Federica Brignone einnahm. Brignone, die damit die Führung in der Disziplinen-Wertung von der Österreicherin Cornelia Hütter übernahm, hatte vor einer Woche in St. Anton ihren ersten Sieg in einer Weltcup-Abfahrt errungen.