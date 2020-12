Heute Abend kennt die Schweiz ihre Gegner auf dem Weg an die WM-Endrunde 2022 in Katar. Am Hauptsitz der FIFA in Zürich werden die Gruppen für die Qualifikationsphase in Europa ausgelost.



Nur die zehn Sieger der fünf Fünfer- und fünf Sechsergruppen qualifizieren sich direkt. Die zehn Gruppenzweiten spielen im März 2022 zusammen mit zwei Teams aus der Nations League in den Playoffs in drei Vierergruppen mit Halbfinal und Final die letzten drei Plätze Europas aus.



Die reguläre Qualifikation beginnt nächstes Jahr im März und endet im November. Gespielt wird in den vier Zeitfenstern im März, September, Oktober und November.