Die Teilnehmer am Final Four der Nations League (Italien, Belgien, Frankreich und Spanien) werden in der WM-Qualifikation in eine Fünfergruppe gelost werden. Jenes Turnier findet Mitte Oktober in Italien statt.



Aus politischen Gründen werden einige Paarungen ausgeschlossen. So dürfen diese Teams nicht in die gleiche Gruppe gelost werden: Armenien und Aserbaidschan, Gibraltar und Spanien, Kosovo und Bosnien-Herzegowina, Kosovo und Serbien, Kosovo und Russland sowie die Ukraine und Russland.



Zudem dürfen aus meteorologischen Gründen höchstens zwei dieser Teams in einer Gruppe sein: Belarus, Estland, Färöer, Finnland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen, Russland, Ukraine. Der Grund ist, dass in diesen Ländern im Winter ein höheres Risiko besteht, dass Partien abgebrochen oder abgesagt werden müssen. Aus dem gleichen Grund dürfen Island und die Färöer Inseln, laut FIFA die Spielorte mit dem höchsten Witterungsrisiko für den Winter, nicht in die gleiche Gruppe gelost werden.