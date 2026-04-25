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Einfache Rechnung: Schlägt der FC Thun heute Lugano ist er Schweizer Meister
Das Wichtigste in Kürze:
- In Thun könnten am Samstagabend die Partykorken knallen. Gewinnt der FC Thun das Heimspiel gegen den FC Lugano, wäre den Berner Oberländern der erste Meistertitel in der 128-jährigen Vereinsgeschichte nicht mehr zu nehmen.
- Notabene als Aufsteiger und vier Runden vor Saisonende – ein Märchen, das selbst im Weltfussball seinesgleichen sucht.
- Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage könnte Thun schon am Sonntag auf dem Sofa Meister werden, sofern St. Gallen beim Gastspiel gegen die Young Boys Punkte liegen lässt. Für beide Szenarien ist die Stadt vorbereitet. Die Behörden haben bereits eine Freinacht bewilligt.
- Das Spiel beginnt um 20.30 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei.