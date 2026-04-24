Shaqiri hat sich im Training eine Muskelverletzung zugezogen. Bild: keystone

Vorzeitiges Saisonende? Shaqiri fällt mit Muskelverletzung aus

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Der FC Basel muss im Saisonendspurt vorderhand ohne Captain Xherdan Shaqiri auskommen. Wie der Klub mitteilte, zog sich der Offensivspieler am Dienstag im Training eine kleine strukturelle Muskelverletzung am rechten hinteren Oberschenkel zu.

Zumindest ein Einsatz am Sonntag im Heimspiel gegen Sion wird nicht möglich sein. Laut dem FCB könnte die Ausfallzeit mehrere Wochen betragen, was für Shaqiri das vorzeitige Saisonende bedeuten würde. Das letzte Meisterschaftsspiel der Saison bestreiten die Basler am 17. Mai gegen Lugano. (sda)