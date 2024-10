Eishockey National League live: Alle Spiele vom Samstagabend

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Zu viele Spiele, zu wenig Termine – wie fair ist eigentlich der Spielplan?

Der Spielplan gehört im Notfall zum Ausreden-Sortiment jedes tüchtigen Sportchefs und smarten Trainers. Aber es gibt auch die berechtigten Fragen nach einem Zusammenhang zwischen Verletzungspech und dem Spielplan der National League.

Benachteiligt der Spielplan vermeintlich kleine Teams oder solche, die im Wiederaufbau sind? Tatsächlich haben Biel und Langnau diese Saison noch nie zwei Spiele an zwei Tagen hintereinander gewonnen. Finalist Lausanne, die meisterlichen ZSC Lions und Spengler Cup-Sieger Davos hingegen schon. Aber wir können am Ende der Qualifikation mit ziemlicher Sicherheit auch das Gegenteil behaupten und Beispiele von zwei Siegen in 24 Stunden für alle auflisten. Beispielsweise waren auch die Lakers und Kloten schon zwei Spiele an zwei Tagen hintereinander siegreich.