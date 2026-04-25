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Super League im Liveticker: GC empfängt den FC Luzern

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Kann GC den Gang in die Barrage noch verhindern? Gegen Luzern braucht es den Sieg

25.04.2026, 17:0025.04.2026, 18:08

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Das Wichtigste in Kürze:

  • In den ersten Spielen nach der Tabellentrennung in der Super League kommt es am Samstag in der unteren Tabellenhälfte zu den Duellen zwischen den Grasshoppers und Luzern sowie Lausanne-Sport gegen Zürich.
  • Für Luzern und Lausanne geht es in den abschliessenden Spielen eigentlich um nichts mehr, ausser die Saison versöhnlich abzuschliessen.
  • Derweil kämpfen die beiden Stadtzürcher Klubs im Fernduell noch ums Verhindern der Barrage. Dabei müssten die Grasshoppers aber sieben Punkte Rückstand auf den FCZ aufholen – eine äusserst schwierige Aufgabe.
  • Beide Spiele beginnen um 18 Uhr. Mit watson bist du live dabei.

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