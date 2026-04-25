Liveticker
Kann GC den Gang in die Barrage noch verhindern? Gegen Luzern braucht es den Sieg
Liebe User
Die Super-League-Liveticker funktionieren derzeit noch nicht. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung und bitten um Verständnis.
Das Wichtigste in Kürze:
- In den ersten Spielen nach der Tabellentrennung in der Super League kommt es am Samstag in der unteren Tabellenhälfte zu den Duellen zwischen den Grasshoppers und Luzern sowie Lausanne-Sport gegen Zürich.
- Für Luzern und Lausanne geht es in den abschliessenden Spielen eigentlich um nichts mehr, ausser die Saison versöhnlich abzuschliessen.
- Derweil kämpfen die beiden Stadtzürcher Klubs im Fernduell noch ums Verhindern der Barrage. Dabei müssten die Grasshoppers aber sieben Punkte Rückstand auf den FCZ aufholen – eine äusserst schwierige Aufgabe.
- Beide Spiele beginnen um 18 Uhr. Mit watson bist du live dabei.