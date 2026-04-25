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Kann GC den Gang in die Barrage noch verhindern? Gegen Luzern braucht es den Sieg

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Das Wichtigste in Kürze:

In den ersten Spielen nach der Tabellentrennung in der Super League kommt es am Samstag in der unteren Tabellenhälfte zu den Duellen zwischen den Grasshoppers und Luzern sowie Lausanne-Sport gegen Zürich.

Für Luzern und Lausanne geht es in den abschliessenden Spielen eigentlich um nichts mehr, ausser die Saison versöhnlich abzuschliessen.

Derweil kämpfen die beiden Stadtzürcher Klubs im Fernduell noch ums Verhindern der Barrage. Dabei müssten die Grasshoppers aber sieben Punkte Rückstand auf den FCZ aufholen – eine äusserst schwierige Aufgabe.

Beide Spiele beginnen um 18 Uhr. Mit watson bist du live dabei.

Die Tabelle

Die Torschützenliste