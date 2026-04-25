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Premier League: Tottenham beendet Negativserie, bleibt abstiegsgefährdet

Tottenham Hotspur&#039;s Joao Palhinha celebrates scoring during the English Premier League soccer match between Wolverhampton Wanderers and Tottenham Hotspur in Wolverhampton, England, Saturday April ...
Palhinha schoss Tottenham zum Sieg. Bild: keystone

Tottenham beendet Sieglos-Serie, bleibt aber abstiegsgefährdet +++ Barça vor Titel

25.04.2026, 19:3825.04.2026, 19:38
Inhaltsverzeichnis
Premier LeagueSerie ALa LigaLigue 1

Premier League

Liverpool – Crystal Palace 3:1

Liverpool feiert zuhause einen einigermassen souveränen 3:1-Sieg gegen Crystal Palace. Die Reds gingen dank eines Doppelschlags von Alexander Isak und Andy Robertson vor der Pause in Führung. In der Folge machte Crystal Palaca das Spiel und kam in der 71. Minute dank Daniel Munoz zum Anschlusstreffer. Tief in der Nachspielzeit traf Florian Wirtz aber zum 3:1 für Liverpool und entschied die Partie endgültig.

Wolverhampton – Tottenham 0:1

Erstmals seit zehn sieglosen Spielen gewinnen die Tottenham Hotspur wieder eine Partie in der Premier League. Die Spurs setzen sich auswärts beim bereits als Absteiger feststehenden Wolverhampton mit 1:0 durch. Das einzige Tor des Spiels erzielte João Palhinha in der 82. Minute. Tief in der Nachspielzeit bewahrte Goalie Antonin Kinsky Tottenham mit einer Glanzparade vor dem Ausgleich. Der Sieg für Tottenham ist wichtig, für den Moment aber wirkungslos, da das auf dem rettenden 17. Platz liegende West Ham ebenfalls gewann (2:1 gegen Everton).

Serie A

La Liga

Getafe – Barcelona 0:2

Der FC Barcelona schreitet in grossen Schritten Richtung Meistertitel. Nachdem Real Madrid gestern bei einem 1:1-Remis gegen Real Betis Punkte liegen liess, gewannen die Katalanen heute auswärts in Getafe mit 2:0. Die Tore für Barça schossen Fermin Lopez direkt vor der Pause und Marcus Rashford in der 74. Minute. Der Vorsprung auf Erzrivale Real beträgt damit vier Runden vor Schluss neun Punkte.

Ligue 1

(abu/sda)

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