Liveticker

ZSC und Lausanne haben nach heute beide Ferien – doch wer hat den Pokal im Gepäck?

Mehr «Sport»

Die ZSC Lions zum zehnten oder der Lausanne Hockey Club zum ersten Mal – am Dienstagabend fällt in Zürich-Altstetten die Entscheidung in der National League. In den ersten sechs Partien des Playoff-Finals gewann jeweils das Heimteam, nun geht es in einer echten Finalissima um alles oder nichts.

Die Zürcher haben im Duell der beiden Löwen-Klubs dank des Heimvorteils leicht bessere Karten, doch der Aussenseiter aus der Waadt hat ihnen das Leben bisher ungemein schwer gemacht. Es ist deshalb ein enger Kampf zu erwarten, allenfalls mit Verlängerung bis ein Tor fällt.

Spielbeginn ist um 20 Uhr. (abu/sda)