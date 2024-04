Und zu guter Letzt ist die Kulisse auch mehr als nur finalwürdig. 12'000 Zuschauer kamen an jedes Spiel in Zürich, 9600 waren in Lausanne dabei – natürlich immer ausverkauft. Da gibt es für uns Hockey-Fans nur noch eines zu tun. Das letzte Spiel noch einmal so richtig geniessen – egal, ob das in der Swiss Life Arena, auf der Grossleinwand direkt davor , beim Public Viewing in Lausanne oder zuhause auf dem Sofa ist (um 20 Uhr live auf TV 24 und 3+ und natürlich im watson-Liveticker). Geniesst diese letzte Show der National-League-Saison 2023/24 – denn es wird grossartig.

Was den Final noch grossartiger macht: Er kam bislang ohne dreckige Aktionen aus. Natürlich gab es Strafen und die eine oder andere Rangelei, aber die grösste Unsportlichkeit war bislang Andrea Glausers Schwalbe im fünften Spiel. Die Schiedsrichter mussten noch keine grosse oder Disziplinarstrafe aussprechen – so soll das sein.

In Spiel 7 spricht alles für den ZSC – warum das trotzdem nichts bedeuten muss

Zum dritten Mal in Folge kommt die Hockey-Schweiz in den Genuss einer Finalissima. Die Statistiken der bisherigen acht geben kaum Aufschluss. Zwischen den ZSC Lions und Lausanne werden am Dienstagabend – wie fast immer – Details entscheiden.

Damien Riat hat Wort gehalten. Der in diesen Playoffs überragend spielende Stürmer des Lausanne Hockey Club hatte nach der Niederlage in Spiel 5 des Playoff-Finals am Donnerstag in Zürich versprochen: «Leider müsst ihr nun für einen siebten Match wieder hierher kommen.» Am Dienstagabend ist es nun soweit, in Zürich-Altstetten muss die Entscheidung um den Meistertitel fallen.