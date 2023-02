Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Unterhaltung auf dem Eis ist gut. Die Unterhaltung neben dem Eis ist noch besser. Olten gewinnt die vierte Partie in Langenthal 5:2 und braucht noch einen Sieg. Und nun ist das seltsamste, interessanteste Gerücht dieser Saison in der Welt.

Die tapferen Langenthaler bringen die Oltner im Schlussdrittel unter Aufbietung aller Kräfte noch einmal in Bedrängnis. In der 48. Minute verkürzt Marc Kämpf auf 2:3. Oltens Trainer Lars Leuenberger nimmt sein Time-Out. Beruhigt seine Jungs. Unverzüglich krönt nun Lukas Lhotak einen blitzschnellen Konter mit dem 2:4 (50.). Die Entscheidung. Olten lässt in dieser Partie erahnen, warum ein Aufstieg möglich ist: Kraft, Energie und der Mut zur Offensive. Die lähmende Angst ist überwunden.