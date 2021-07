Weil in Wimbledon traditionell der mittlere Sonntag des Turniers spielfrei ist, kommt es am Montag darauf jeweils zum grossen Spektakel. Zum Start der zweiten Woche werden alle Achtelfinals der Frauen und Männer durchgespielt. Das bedeutet: Viele klasse Matches mit grossen Namen über den ganzen Tag verteilt.



Doch diese Häufung von Spielen findet dieses Jahr zum letzten Mal statt. Weil der All England Tennis Club aufgrund der Corona-Pandemie Geldprobleme hat, wird ab nächstes Jahr neu auch am mittleren Sonntag gespielt, damit es von einem zusätzlichen Tag Tick-Einnahmen gibt. Und ohne spielfreien «Middle Sunday» gibt es auch keinen «Manic Monday».