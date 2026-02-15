Liveticker

Basel drückt auf die Führung – Lugano-Stürmer Behrens muss früh raus

Basel – Lugano im Liveticker

Thun – Sion 1:0

Achter Sieg in Folge für den FC Thun: Mit dem 1:0-Heimerfolg gegen Sion stellen die Berner Oberländer einen neuen Vereinsrekord auf und bauen den Vorsprung an der Tabellenspitze aus.

Kurz vor der Pause wurden die Thuner für ihr stetiges Anlaufen und Pressing in der ersten Halbzeit doch noch belohnt. Ethan Meichtry traf nach einem einmal mehr wuchtig und mit viel Personal durchgeführten Angriff via Pfosten zum Siegtor. Die Führung war verdient. Die Gastgeber hatten zuvor zwei grosse Torchancen ungenutzt gelassen.

Dem FC Sion fehlte die letzte Entschlossenheit rund um den Thuner Strafraum, um unter Umständen die Erfolgsserie des Gegners zu brechen. Dazu kam ein unglücklicher Schiedsrichter-Entscheid in der 68. Minute, der den Elan der Walliser bremste. Noé Sow sah die Rote Karte für eine Notbremse, die nach Konsultation der Videobilder richtig erkannt wurde. Kurz zuvor war der Ball aber allem Anschein nach im Out gewesen. Zur ganzen, für Sion fatalen Aktion hätte es dementsprechend wohl gar nicht kommen sollen.

In der 82. Minute sah mit Lamine Diack noch ein zweiter Sittener für eine Notbremse die Rote Karte, womit die Entscheidung in diesem Spiel definitiv gefallen war. Zum achten Mal in Folge und damit einmal mehr als bei der bisherigen Thuner Rekordserie vom Frühjahr 2005 verliess der aktuelle Leader den Platz als Sieger.

Schiedsrichter Marijan Drmic zückt gegen Sion gleich zwei Mal die rote Karte. Bild: keystone

Thun - Sion 1:0 (1:0)

9083 Zuschauer. - SR Drmic. -

Tor: 43. Meichtry 1:0.

Thun: Steffen; Dähler, Montolio, Bamert, Bürki (87. Franke); Bertone, Roth; Meichtry (64. Reichmuth), Matoshi (76. Rupp); Labeau (76. Dursun), Rastoder (76. Gutbub).

Sion: Racioppi; Lavanchy, Sow, Dubosson, Hefti; Kabacalman (85. Llukes), Diack; Berdayes (85. Kololli), Chipperfield (71. Lukembila), Chouaref (85. Boteli); Nivokazi (71. Surdez).

Bemerkungen: 68. Rote Karte gegen Sow (Notbremse). 82. Rote Karte gegen Diack (Notbremse).

Verwarnungen: 4. Bürki, 58. Sow, 92. Kololli, 97. Kabacalman. (abu/sda)

