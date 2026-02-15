wechselnd bewölkt
Super League: Thun siegt weiter, Basel empfängt Lugano

Liveticker

Basel drückt auf die Führung – Lugano-Stürmer Behrens muss früh raus

15.02.2026, 16:43
Inhaltsverzeichnis
Basel – Lugano im LivetickerThun – Sion 1:0Die TabelleDie Torschützenliste

Basel – Lugano im Liveticker

Thun – Sion 1:0

Achter Sieg in Folge für den FC Thun: Mit dem 1:0-Heimerfolg gegen Sion stellen die Berner Oberländer einen neuen Vereinsrekord auf und bauen den Vorsprung an der Tabellenspitze aus.

Kurz vor der Pause wurden die Thuner für ihr stetiges Anlaufen und Pressing in der ersten Halbzeit doch noch belohnt. Ethan Meichtry traf nach einem einmal mehr wuchtig und mit viel Personal durchgeführten Angriff via Pfosten zum Siegtor. Die Führung war verdient. Die Gastgeber hatten zuvor zwei grosse Torchancen ungenutzt gelassen.

Dem FC Sion fehlte die letzte Entschlossenheit rund um den Thuner Strafraum, um unter Umständen die Erfolgsserie des Gegners zu brechen. Dazu kam ein unglücklicher Schiedsrichter-Entscheid in der 68. Minute, der den Elan der Walliser bremste. Noé Sow sah die Rote Karte für eine Notbremse, die nach Konsultation der Videobilder richtig erkannt wurde. Kurz zuvor war der Ball aber allem Anschein nach im Out gewesen. Zur ganzen, für Sion fatalen Aktion hätte es dementsprechend wohl gar nicht kommen sollen.

In der 82. Minute sah mit Lamine Diack noch ein zweiter Sittener für eine Notbremse die Rote Karte, womit die Entscheidung in diesem Spiel definitiv gefallen war. Zum achten Mal in Folge und damit einmal mehr als bei der bisherigen Thuner Rekordserie vom Frühjahr 2005 verliess der aktuelle Leader den Platz als Sieger.

Schiedsrichter Marijan Drmic zeigt Noe Sow (SIO) dir rote Karte im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen FC Thun, FCT, und FC Sion, SIO, vom Sonntag, 15. Februar 2026 in Stockho ...
Schiedsrichter Marijan Drmic zückt gegen Sion gleich zwei Mal die rote Karte.Bild: keystone

Thun - Sion 1:0 (1:0)
9083 Zuschauer. - SR Drmic. -
Tor: 43. Meichtry 1:0.
Thun: Steffen; Dähler, Montolio, Bamert, Bürki (87. Franke); Bertone, Roth; Meichtry (64. Reichmuth), Matoshi (76. Rupp); Labeau (76. Dursun), Rastoder (76. Gutbub).
Sion: Racioppi; Lavanchy, Sow, Dubosson, Hefti; Kabacalman (85. Llukes), Diack; Berdayes (85. Kololli), Chipperfield (71. Lukembila), Chouaref (85. Boteli); Nivokazi (71. Surdez).
Bemerkungen: 68. Rote Karte gegen Sow (Notbremse). 82. Rote Karte gegen Diack (Notbremse).
Verwarnungen: 4. Bürki, 58. Sow, 92. Kololli, 97. Kabacalman. (abu/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
GC, Basel und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Meister
1 / 17
GC, Basel und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Meister
Grasshopper Club Zürich: 27-mal Meister, zuletzt 2003.
quelle: keystone / paolo foschini
So emotional waren die Fussballspiele der Schweiz
