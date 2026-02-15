Als «wegwerfbare Soldaten» bezeichnet, scheinen sich die Ugander nicht bewusst zu sein, was sie an der ukrainischen Front erwartet. Image: Capture d'écran X / Imago, montage watson

«Fallt nicht in die Falle»: Uganda erfährt vom Schicksal seiner Soldaten in Russland

Ugander, die teils durch falsche Stellenangebote getäuscht werden, teils freiwillig handeln, treten in die russische Armee ein und werden in die Ukraine geschickt. Mehrere von ihnen sind dort ums Leben gekommen, doch die engen Beziehungen zwischen Kampala und Moskau dämpfen die Empörung – im Gegensatz zu Kenia.

Joris FIORITI, Kampala, Ouganda / AFP

Mehr «International»

Etwa ein Dutzend Soldaten, warm eingepackt, singen ein ugandisches Lied, während ein Mann auf Russisch spöttisch von ihnen als «verwertbare» Soldaten spricht. Nach Kenia beginnt auch das benachbarte Uganda, das Schicksal seiner Staatsangehörigen zu erkennen, die von der russischen Armee rekrutiert wurden und oft in der Ukraine getötet werden.

Das Phänomen beschäftigt seit Monaten die kenianische Presse und die südafrikanische Regierung und war Gegenstand mehrerer journalistischer Untersuchungen, darunter eine am Montag von der AFP. In Uganda löst es hingegen nicht die gleichen Unruhen aus, da das Land seit 40 Jahren unter der strengen Führung von Präsident Yoweri Museveni steht.

Söldnertum als üblicher Karriereweg

Der Sohn des Präsidenten, Muhoozi Kainerugaba, der später Chef der Armee wurde, erklärte im März 2023:

«Nennt mich ruhig ‹Putinist›, wenn ihr wollt. Wir, Uganda, sollten Soldaten schicken, um Moskau zu verteidigen, falls es jemals von den Imperialisten bedroht würde.»

Uganda, das für die Qualität seiner Soldaten bekannt ist, sieht seit langem, dass viele von ihnen, nachdem sie die Uniform abgelegt haben, für private Militärunternehmen (PMC) in Ländern wie Afghanistan oder Irak tätig werden.

Muhoozi Kainerugaba. Image: PETER BUSOMOKE / AFP

Die Special Association of Returnees (ASR) mit 20'000 Mitgliedern, überwiegend ehemalige ugandische Soldaten, aber auch Angestellte von PMCs, berichtet, dass sie von mehreren «Agenten» ins Visier genommen wurden, von denen einer ihnen Arbeitsverträge in Israel anbot, um sie anschliessend nach Russland zu schicken. Ein leitender Angestellter dieser Organisation erklärt:

«Wir haben unseren Mitgliedern gesagt, dass (…) sie (in Russland) mit einer Kugel im Kopf sterben würden und ihre Leichen im Schnee vergraben oder den Geiern zum Frass überlassen würden.»

Ein wiederkehrendes Phänomen

Die ASR schätzt, dass «mehr als 10» ihrer Mitglieder der russischen Armee beigetreten sind. Von diesen sollen drei gestorben sein.

Die Zahl ist sehr wahrscheinlich zu niedrig angesetzt. Im vergangenen August gaben die ugandischen Sicherheitskräfte bekannt, am Flughafen Entebbe neun Männer abgefangen zu haben, die nach Moskau reisen wollten, um dort als «Sicherheitskräfte» zu arbeiten.

Sie gehörten zu einer Gruppe von «mehr als 100 Männern», von denen «alle eine militärische Vergangenheit hatten» und die in mehreren Wellen nach Russland geschickt werden sollten, erklärten sie auf X.



Während die Sicherheitskräfte zunächst berichteten, die Abreisenden würden für die Ukraine kämpfen – was seltsam wirkte, da sie nach Moskau flogen –, erklärte eine Sicherheitsquelle der AFP, dass ihr endgültiges Ziel tatsächlich Russland sei. Seit dieser Operation scheint wenig unternommen worden zu sein, um das Phänomen einzudämmen. Ein in diesem Zusammenhang festgenommener russischer Staatsbürger wurde freigelassen, und die Justiz kommt nicht weiter, fügte die Quelle hinzu.

Verwertbare Soldaten

Um zu vermeiden, abgefangen zu werden, nehmen viele der ugandischen Bewerber für die russische Armee inzwischen einfach das Flugzeug aus dem benachbarten Kenia, so eine weitere Sicherheitsquelle.

Ein Video (dessen Standort verifiziert werden konnte), das im Januar von einem pro‑ukrainischen X‑Account veröffentlicht und über acht Millionen Mal angesehen wurde, zeigt etwa ein Dutzend Ugander, die in einem schneebedeckten Wald ein Militärlied skandieren.

In Uganda sorgt der Kommentar auf Russisch, offenbar von der Person hinter der Kamera, für Besorgnis. Der Autor macht sich ironisch darüber lustig:

«Sieh mal, wie viele verwertbare (Soldaten) hier sind. Und dazu singen sie noch. Sie wirken fröhlich. Na ja. Auf dem Frontabschnitt werden sie anders singen.»

Ein Bild aus dem betreffenden Video. Image: Capture d'écran X

Eine erschütternde Zeugenaussage

Auf dem ugandischen Sender NTV bat die Witwe von Edson Kamwesigye, der nach ihren Angaben zuvor im Irak gearbeitet hatte – ohne den genauen Kontext zu nennen – die ugandischen Behörden um Hilfe. Sie wollte den Körper ihres Mannes zurückführen, der im Januar an der Front in der Ukraine gestorben war.

Fotos vom beschädigten, leblosen Gesicht des 46-jährigen Mannes und von seinen Papieren tauchten in den sozialen Medien auf.

Das von den ugandischen Medien geteilte Foto von Edson Kamwesigye. Image: Capture d'écran youtube / NTVUganda

Richard Akantoran, ein armer Arbeiter aus der ugandischen Hauptstadt Kampala, erzählt, ihm sei eine Stelle in einem Supermarkt in Russland versprochen worden. Dort angekommen, sei er gezwungen worden, in die russische Armee einzutreten. Und zwar «mit der Pistole auf den Kopf gerichtet», wie er mit der Faust an seinem Hals in einem von der ukrainischen Armee veröffentlichten Video nachstellt, die ihn gefangen genommen hat. Der 30-jährige Vater von zwei Töchtern warnt:

«Fallt nicht in die Falle. Stellt euch vor, ihr seid im Kampf und sterbt umsonst.»

Der Skandal bleibt aus

Die ugandische Regierung, die im Februar 2024 die «unbegrenzten Möglichkeiten» in Russland lobte, hat sich bislang darauf beschränkt, die Abreisenden zur Vorsicht zu mahnen. Eine sehr zurückhaltende Wortwahl im Vergleich zu Kenia, das diese Woche das Beschäftigen seiner Jugendlichen als «Kanonenfutter» als «inakzeptabel» bezeichnete.

Uganda, das regelmässig wegen Menschenrechtsverletzungen kritisiert wird, hat sich bei den Abstimmungen im UN-Sicherheitsrat zur Verurteilung der russischen Invasion in der Ukraine stets enthalten. Mwambutsya Ndebesa, ein Politikanalyst, meint:

«Die Tatsache, dass die ugandische Regierung (die Rekrutierung ihrer Bürger) nicht entschieden verurteilt, ist aufschlussreich.»

Kampala und Moskau, die seiner Aussage nach «eine Beziehung rund um Sicherheit und Verteidigung aufgebaut haben», veranschaulichen nun auf perfekte Weise «das Sprichwort: Gleich und Gleich gesellt sich gern».