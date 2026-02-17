Kandidatin Michelle Janiak wird die Sendung nicht in guter Erinnerung behalten. Bild: RTL Stefan Gregorowius

Bei dieser fiesen Steamer-Frage wärst du bei «Wer wird Millionär?» sofort rausgeflogen

Mehr «Quiz»

Es ist über einen Monat her, seit wir mit einer neuen Folge von «Wer wird Millionär?» beglückt wurden. Schuld ist das Dschungelcamp, das mittlerweile zum Glück ein Ende gefunden hat. Denn am Montag nahm Günther Jauch wieder den Platz der Primetime am Dienstagabend auf RTL ein.

Und die Folge hatte es in sich. Den Zuschauerinnen und Zuschauern dürfte besonders die Kandidatin Michelle Janiak in Erinnerung bleiben. Der Eventmanagerin im Marketing und Leistungssportlerin wurde diese fiese Frage zum Verhängnis:

4000 Euro: Rüdiger von Schlotterstein ist v.a. bei lesebegeisterten Kindern bekannt als...? der kleine Vampir der kleine Eisbär der kleine Muck der kleine Prinz Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 227 Personen teilgenommen

Sie lässt Janiak einigermassen ratlos zurück, weshalb Jauch zum 50:50-Joker rät. Leider bleiben zwei Antworten stehen, die die Kandidatin beide für plausibel hält. «Der Opa hat mich in eine Falle gelockt», witzelt Jauch über sich selbst. Während die Kandidatin weiter nachdenkt, summt Jauch gedankenverloren ein Lied aus dem «kleinen Muck».

Diese Szene wird Janiak zum Verhängnis. Bild: RTL Stefan Gregorowius

Dies deutet Janiak dummerweise als Hinweis auf die Frage, obwohl Jauch noch insistiert: «Denken Sie sich einfach, ich hätte nicht gesungen und Sie müssten es alleine hinkriegen.» Doch die Kandidatin wählt «der kleine Muck» und fällt auf 500 Euro zurück. Richtig wäre gewesen: «der kleine Vampir».

Mehr Glück und spannendere Fragen

Besser lief es hingegen für den ITler und Flugbegleiter Maximilian Merg. Er erspielt sich auf dem heissen Stuhl 32'000 Euro. Und zu unserem Glück wurde er dafür mit einer ziemlich interessanten Frageleiter konfrontiert. Wer sich von der fiesen 2000-Euro-Frage zum Steamer nicht abschrecken lässt, kommt später in den Genuss einer eindrücklichen Dinosaurier-Frage.

Mehr Glück hatte Maximilian Merg. Bild: RTL Stefan Gregorowius

Für die Million musst du allerdings eine ziemlich schwierige Sportfrage beantworten. Aber schau doch gleich selbst und beweise dich hier im Quiz:

15 Fragen WWM: Schaffst du es bis zur Millionenfrage? Eine neue Folge «Wer wird Millionär?» lief am Montag. Probiere dich hier an der Frageleiter.

(leo)