trüb und nass
DE | FR
burger
Quiz
Wissen

Wer wird Millionär: Günther Jauch führt Kandidatin hinters Licht

Wer wird Millionär?: Am Montag, dem 16. Februar 2026, führte Günther Jauch die beliebte Quiz-Sendung auf RTL fort.
Kandidatin Michelle Janiak wird die Sendung nicht in guter Erinnerung behalten.Bild: RTL Stefan Gregorowius

Bei dieser fiesen Steamer-Frage wärst du bei «Wer wird Millionär?» sofort rausgeflogen

17.02.2026, 09:3117.02.2026, 09:31

Es ist über einen Monat her, seit wir mit einer neuen Folge von «Wer wird Millionär?» beglückt wurden. Schuld ist das Dschungelcamp, das mittlerweile zum Glück ein Ende gefunden hat. Denn am Montag nahm Günther Jauch wieder den Platz der Primetime am Dienstagabend auf RTL ein.

Und die Folge hatte es in sich. Den Zuschauerinnen und Zuschauern dürfte besonders die Kandidatin Michelle Janiak in Erinnerung bleiben. Der Eventmanagerin im Marketing und Leistungssportlerin wurde diese fiese Frage zum Verhängnis:

4000 Euro: Rüdiger von Schlotterstein ist v.a. bei lesebegeisterten Kindern bekannt als...?
An dieser Umfrage haben insgesamt 227 Personen teilgenommen

Sie lässt Janiak einigermassen ratlos zurück, weshalb Jauch zum 50:50-Joker rät. Leider bleiben zwei Antworten stehen, die die Kandidatin beide für plausibel hält. «Der Opa hat mich in eine Falle gelockt», witzelt Jauch über sich selbst. Während die Kandidatin weiter nachdenkt, summt Jauch gedankenverloren ein Lied aus dem «kleinen Muck».

Wer wird Millionär?: Am Montag, dem 16. Februar 2026, führte Günther Jauch die beliebte Quiz-Sendung auf RTL fort.
Diese Szene wird Janiak zum Verhängnis.Bild: RTL Stefan Gregorowius

Dies deutet Janiak dummerweise als Hinweis auf die Frage, obwohl Jauch noch insistiert: «Denken Sie sich einfach, ich hätte nicht gesungen und Sie müssten es alleine hinkriegen.» Doch die Kandidatin wählt «der kleine Muck» und fällt auf 500 Euro zurück. Richtig wäre gewesen: «der kleine Vampir».

Mehr Glück und spannendere Fragen

Besser lief es hingegen für den ITler und Flugbegleiter Maximilian Merg. Er erspielt sich auf dem heissen Stuhl 32'000 Euro. Und zu unserem Glück wurde er dafür mit einer ziemlich interessanten Frageleiter konfrontiert. Wer sich von der fiesen 2000-Euro-Frage zum Steamer nicht abschrecken lässt, kommt später in den Genuss einer eindrücklichen Dinosaurier-Frage.

Wer wird Millionär?: Am Montag, dem 16. Februar 2026, führte Günther Jauch die beliebte Quiz-Sendung auf RTL fort.
Mehr Glück hatte Maximilian Merg.Bild: RTL Stefan Gregorowius

Für die Million musst du allerdings eine ziemlich schwierige Sportfrage beantworten. Aber schau doch gleich selbst und beweise dich hier im Quiz:

15 Fragen
Cover Image

WWM: Schaffst du es bis zur Millionenfrage?

Eine neue Folge «Wer wird Millionär?» lief am Montag. Probiere dich hier an der Frageleiter.

(leo)

Mehr «Wer wird Millionär?»:

«Das fand ich hart»: Die wohl schwerste 2000-Euro-Frage
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
15 Autos, die mehr als 1 Million Meilen geschafft haben
1 / 17
15 Autos, die mehr als 1 Million Meilen geschafft haben
Von hinten nach vorne – Platz 15 – 1964er Porsche 356C: Guy Newmark aus Kalifornien erhielt Mitte der Sechzigerjahre seinen 1964er Porsche 356C von seinem Vater als Abschlussgeschenk. 2016 fuhr Newmark immer noch seinen blauen Porsche, als der Meilenstand auf 1'000'000 / 1'609'344 km war. Sein Ansatz: Alle 3000 Meilen bekam der Wagen einen Service. ... Mehr lesen
quelle: youtube / youtube
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Typ könnte 3 Millionen Franken verdienen – mit Walkotze!
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Alzheimer-Risiko drastisch gesunken – das sind die Gründe
Je älter eine Bevölkerung, desto mehr Demenz-Diagnosen werden gestellt. Dabei geht komplett vergessen, dass das Risiko, zu erkranken, in den letzten 40 Jahren extrem gesunken ist. Ein Faktor ist die Windpocken-Impfung.
Doch auch andere Risikofaktoren für Demenz sind bekannt und einige davon wurden im 20. Jahrhundert immer besser behandelbar. Dazu gehören Diabetes, ein hoher Cholesterinspiegel, Bluthochdruck, der Hör- und der Sehverlust. Gleichzeitig hatten die frühen Jahrgänge noch öfter mit Mangelernährung und Traumata in der frühen Kindheit zu kämpfen, während der Weltwirtschaftskrise und der beiden Weltkriege. Danach wurde das Leben besser.
Zur Story