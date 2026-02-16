Die Young Boys verpflichten den Stürmer Samuel Essende und binden ihn bis Juni 2029. Wie der Klub in einem Communiqué mitteilte, bringt der 28-jährige Nationalspieler der Demokratischen Republik Kongo internationale Erfahrung mit.
Ausgebildet bei Paris Saint-Germain, debütierte er 2018 als Profi in Belgien. Es folgten Stationen in Frankreich und Portugal, zuletzt spielte er für Augsburg in der Bundesliga. (ram/sda)
Samuel Essende 🇨🇩
Alter: 28 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 16 Spiele, 2 Tore
