Liveticker
Das Spiel in Bukarest ist gestartet: YB beginnt stark und hat die ersten Chancen
- Nach den Niederlagen zum Auftakt der Europa-League-Ligaphase wollen die Young Boys am Donnerstag eine Reaktion zeigen.
- YB muss nach dem 1:4-Debakel gegen Panathinaikos Athen auswärts beim rumänischen Meister FCSB Bukarest antreten. Das Spiel in Rumänien startet um 18.45 Uhr.
- Nach der Klatsche in der Europa League konnten die Berner beim Kantonsderby gegen Thun eine starke Reaktion zeigen und das Spiel gewinnen.
- Um 21 Uhr trifft der FC Basel auf den VfB Stuttgart. Auch der FCB konnte das erste Spiel der Europa-League-Kampagne nicht gewinnen. In Freiburg gab es eine knappe 1:2-Niederlage für das Team von Trainer Ludovic Magnin.
- Eine Stufe tiefer steht Lausanne-Sport im Einsatz. Der dritte Schweizer Vertreter im Europacup startet um 18.45 Uhr mit einem Heimspiel gegen Breidablik aus Island in die Ligaphase der Conference League. (riz/sda)