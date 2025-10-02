sonnig13°
Europa League: YB gegen FCSB Bukarest im Liveticker

Liveticker

Das Spiel in Bukarest ist gestartet: YB beginnt stark und hat die ersten Chancen

02.10.2025, 17:4502.10.2025, 18:49
Streit mit der Regierung: Darum heisst der heutige YB-Gegner nicht mehr Steaua
  • Nach den Niederlagen zum Auftakt der Europa-League-Ligaphase wollen die Young Boys am Donnerstag eine Reaktion zeigen.
  • YB muss nach dem 1:4-Debakel gegen Panathinaikos Athen auswärts beim rumänischen Meister FCSB Bukarest antreten. Das Spiel in Rumänien startet um 18.45 Uhr.
  • Nach der Klatsche in der Europa League konnten die Berner beim Kantonsderby gegen Thun eine starke Reaktion zeigen und das Spiel gewinnen.
  • Um 21 Uhr trifft der FC Basel auf den VfB Stuttgart. Auch der FCB konnte das erste Spiel der Europa-League-Kampagne nicht gewinnen. In Freiburg gab es eine knappe 1:2-Niederlage für das Team von Trainer Ludovic Magnin.
  • Eine Stufe tiefer steht Lausanne-Sport im Einsatz. Der dritte Schweizer Vertreter im Europacup startet um 18.45 Uhr mit einem Heimspiel gegen Breidablik aus Island in die Ligaphase der Conference League. (riz/sda)
