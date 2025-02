Liveticker

Drei Schweizerinnen sind im zweiten Lauf dabei – die Entscheidung ab 13.30 Uhr live

Die Startliste im 2. Lauf

1. Nina Astner

2. Vanessa Kasper

3. Elisabeth Bocock

4. Katie Hensien

5. Clara Direz

6. Maryna Gasienica-Daniel

7. Mina Fürst Holtmann

8. Stephanie Brunner

9. Wendy Holdener

10. Estelle Alphand

11. Asja Zenere

12. Katharina Liensberger

13. Mikaela Shiffrin

14. Ana Bucik Jogan

15. Neja Dvornik

16. Valerie Grenier

17. Marta Bassino

18. Sofia Goggia

19. Julia Scheib

20. A J Hurt

21. Camille Rast

22. Lara Colturi

23. Nina O'Brien

24. Britt Richardson

25. Zrinka Ljutic

26. Thea Louise Stjernesund

27. Sara Hector

28. Paula Moltzan

29. Federica Brignone

30. Alice Robinson​

So lief der 1. Lauf

Eine Woche nach dem Duell um WM-Gold, das Brignone in Saalbach mit neun Zehnteln Vorsprung vor Robinson für sich entschieden hatte und bei dem die beiden in ihrer eigenen Liga unterwegs waren, distanzierte die Neuseeländerin die zuletzt durch eine Grippe eingebremste Italienerin um 19 Hundertstel.

Der erste Lauf von Alice Robinson Video: SRF

Die Amerikanerin Paula Moltzan auf Platz 3 liegt im Ersatzrennen für einen der zwei in Mont-Tremblant abgesagten Riesenslaloms schon über acht Zehntel hinter der Bestzeit zurück. Die beiden Anfang Dezember im Ort in der kanadischen Provinz Québec geplanten Prüfungen konnten wegen Schneemangels nicht durchgeführt werden.

Lara Gut-Behrami hätte der WM-Dritten die Position streitig machen können. Zumindest die Zwischenzeiten deuteten darauf hin. Doch die Annahmen erübrigten sich. Die Tessinerin scheiterte im untersten Streckenteil.

Der Ausfall von Lara Gut-Behrami. Video: SRF

Bestklassierte der drei für den zweiten Durchgang qualifizierten Schweizerinnen ist Camille Rast. Die Slalom-Weltmeisterin büsste 1,7 Sekunden ein, was zu Rang 10 reichte. Wendy Holdener tat sich wie im WM-Riesenslalom schwer. Trotz gut drei Sekunden Rückstand nimmt die Schwyzerin Platz 22 ein. Noch eine halbe Sekunde mehr als Holdener nimmt die Bündnerin Vanessa Kasper als Hypothek in die Entscheidung mit.

Weltcup-Debütantin Sue Piller und Selina Egloff verpassten das geforderte Zeitlimit deutlich. Stefanie Grob, Delphine Darbellay und Janine Schmitt schieden wie Gut-Behrami aus.

In einer ungewohnten Ausgangsposition befindet sich Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin, die zum ersten nach ihrem Sturz Ende November im Riesenslalom in Killington, Vermont, wieder in der Basisdisziplin am Start war, war mit einer auf Sicherheit bedachten Fahrt nur unwesentlich schneller als Holdener. (nih/sda)