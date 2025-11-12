Der «meistgehasste GM der NBA» – die Dallas Mavericks haben Nico Harrison gefeuert

Er war verantwortlich für einen Transfer, der die Fans der Dallas Mavericks noch heute erzürnen lässt. Nun aber haben sich die Texaner von Nico Harrison getrennt. Als Nachfolger wird auch ein ganz grosser Name gehandelt.

David Digili / t-online

Ein Artikel von

Die Dallas Mavericks haben personelle Konsequenzen gezogen. Neun Monate nach dem spektakulären wie überraschenden Wechsel von Luka Dončić zu den Los Angeles Lakers hat sich der NBA-Klub vom verantwortlichen General Manager Nico Harrison getrennt. Das teilte die Franchise am Montag mit.

Harrison, der gleichzeitig Präsident der Basketball-Abteilung war, wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt. Übergangsweise übernehmen Michael Finley und Matt Riccardi seine Aufgaben. «Die Suche nach einem permanenten Nachfolger wird umgehend eingeleitet», hiess es von Seiten der Mavericks.

Nico Harrison wurde von seinen Aufgaben entbunden. Bild: keystone

Nowitzki als möglicher Kandidat?

Zu den möglichen Nachfolgern des 53-Jährigen zählt laut «USA Today» auch Dirk Nowitzki. Der 47-Jährige hatte seine gesamte NBA-Karriere bei den Mavericks verbracht, wurde 2011 mit dem Team NBA-Champion und arbeitet derzeit in spezieller Funktion als Sonderberater des Klubs.

Harrisons Amtszeit wurde vom Dončić-Transfer überschattet, den viele schon als «schlechtesten Transfer der NBA-Historie» bezeichnen. Im Februar hatte er den Trade des beliebten Slowenen zu den Lakers verantwortet – ein Transfer, der bei Fans und Experten für Unmut sorgte. Obwohl den Mavericks beim letzten Draft dann glücklich Supertalent Cooper Flagg in die Hände fiel, wurde Harrison von der Mavs-Fans geächtet. Regelmässig wurde er als «meistgehasster GM der Liga» betitelt.

Der slowenische Point Guard, der als Zukunft des Teams galt und die Mavs 2024 in die NBA Finals geführt hatte, wurde gegen den sechs Jahre älteren Anthony Davis eingetauscht. Der seit Jahren schon verletzungsanfällige Center hat seither 30 von 44 Spielen in der regulären Saison verpasst. Seither verfolgten Harrison Pfiffe, Buhrufe und Forderungen nach seiner Entlassung – nun haben die Fans der Mavericks ihren Willen. (t-online/dpa/con)