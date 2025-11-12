Nebel
DE | FR
burger
Sport
NBA

NBA: Dallas Mavericks feuern GM Nico Harrison

Der «meistgehasste GM der NBA» – die Dallas Mavericks haben Nico Harrison gefeuert

Er war verantwortlich für einen Transfer, der die Fans der Dallas Mavericks noch heute erzürnen lässt. Nun aber haben sich die Texaner von Nico Harrison getrennt. Als Nachfolger wird auch ein ganz grosser Name gehandelt.
12.11.2025, 03:1012.11.2025, 03:10
David Digili / t-online
Ein Artikel von
t-online

Die Dallas Mavericks haben personelle Konsequenzen gezogen. Neun Monate nach dem spektakulären wie überraschenden Wechsel von Luka Dončić zu den Los Angeles Lakers hat sich der NBA-Klub vom verantwortlichen General Manager Nico Harrison getrennt. Das teilte die Franchise am Montag mit.

NBA nach Blockbuster-Trade von Doncic zu den Lakers in Aufruhr

Harrison, der gleichzeitig Präsident der Basketball-Abteilung war, wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt. Übergangsweise übernehmen Michael Finley und Matt Riccardi seine Aufgaben. «Die Suche nach einem permanenten Nachfolger wird umgehend eingeleitet», hiess es von Seiten der Mavericks.

Dallas Mavericks general manager Nico Harrison speaks during a press conference at the NBA basketball team&#039;s basketball practice facility, Friday, June 27, 2025, in Dallas. (AP Photo/Tony Gutierr ...
Nico Harrison wurde von seinen Aufgaben entbunden.Bild: keystone

Nowitzki als möglicher Kandidat?

Zu den möglichen Nachfolgern des 53-Jährigen zählt laut «USA Today» auch Dirk Nowitzki. Der 47-Jährige hatte seine gesamte NBA-Karriere bei den Mavericks verbracht, wurde 2011 mit dem Team NBA-Champion und arbeitet derzeit in spezieller Funktion als Sonderberater des Klubs.

Harrisons Amtszeit wurde vom Dončić-Transfer überschattet, den viele schon als «schlechtesten Transfer der NBA-Historie» bezeichnen. Im Februar hatte er den Trade des beliebten Slowenen zu den Lakers verantwortet – ein Transfer, der bei Fans und Experten für Unmut sorgte. Obwohl den Mavericks beim letzten Draft dann glücklich Supertalent Cooper Flagg in die Hände fiel, wurde Harrison von der Mavs-Fans geächtet. Regelmässig wurde er als «meistgehasster GM der Liga» betitelt.

Der slowenische Point Guard, der als Zukunft des Teams galt und die Mavs 2024 in die NBA Finals geführt hatte, wurde gegen den sechs Jahre älteren Anthony Davis eingetauscht. Der seit Jahren schon verletzungsanfällige Center hat seither 30 von 44 Spielen in der regulären Saison verpasst. Seither verfolgten Harrison Pfiffe, Buhrufe und Forderungen nach seiner Entlassung – nun haben die Fans der Mavericks ihren Willen. (t-online/dpa/con)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Tesla kollabiert in Deutschland
2
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
3
8 der gefährlichsten Sehenswürdigkeiten der Welt
4
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
5
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
Meistkommentiert
1
Die Juso-Initiative ist chancenlos: Warum die Wirtschaft trotzdem «zittert»
2
Rolex für mehrere Zehntausend Franken auf Bild aufgetaucht: Trump wird reich beschenkt
3
Frauen in der Schweiz bekommen so wenig Kinder wie noch nie
4
SBB-Vergabe an Siemens entfacht politische Debatte – doch Rechtsexperten halten dagegen
5
«Schick mir ihr Nacktfoto»: Schweizer tauschen im Internet heimlich Bilder ihrer Ehefrauen
Meistgeteilt
1
«Einschläfern kann nur die Ultima Ratio sein»: Experte übt Kritik im Fall Ramiswil
2
Leopard bricht auf Gelände der Schweizer Botschaft ein
3
Kanadische Olympiasorgen und Aufstand der Jugend – 7 Erkenntnisse aus dem 1. NHL-Monat
4
Handball: Zwei Siege und eine Niederlage + Schweizerinnen gewinnen an Schiess-WM Silber
5
Ajoie – erfolglos erfolgreich und das wichtigste Team der Liga
Dieser Freistoss-Trick ging mal gehörig in die Hose – oder doch nicht?
Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
Zur Story