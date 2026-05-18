wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Neymar

Skurriles Missverständnis: Neymar rastet (mal wieder) aus

neymar
Ausser sich: Neymar im Zwiegespräch mit dem Schiedsrichter.Bild: imago

Skurriles Missverständnis: Neymar rastet (mal wieder) aus

Der ehemalige Weltklassefussballer ist beim Ligaspiel seines FC Santos in ein skurriles Missverständnis verwickelt. Seine Reaktion danach fällt deutlich aus.
18.05.2026, 04:1518.05.2026, 04:15
Ein Artikel von
t-online

Neymar war völlig ausser sich, hielt einen Zettel mit der angeforderten Auswechslung wild fuchtelnd in die TV-Kamera – doch es nützte nichts. Unfreiwillig wurde der brasilianische Superstar am Sonntag beim Spiel seines FC Santos gegen Coritiba FC (0:3) ausgewechselt – ein Missverständnis, das reichlich Aufsehen erregte.

Was war passiert? Neymar wurde in der 65. Minute nach einem Schlag auf die rechte Wade an der Seitenlinie behandelt. Santos-Trainer Cuca wollte die Gelegenheit nutzen, um zu wechseln. Robinho Júnior, dem Neymar zuletzt eine Ohrfeige im Training verpasst hatte, stand bereit und sollte für die Nummer 31 kommen, die der Argentinier Gonzalo Escobar trägt. Doch stattdessen zeigte die Tafel des Vierten Offiziellen die Nummer 10 von Neymar.

Neymar zeigt wütend den Zettel in die Kamera.Video: watson

Neymar, seine Teamkollegen und Staff-Mitglieder protestierten heftig. Da Robinho Júnior aber bereits das Spielfeld betreten hatte, konnte der Wechsel nicht mehr rückgängig gemacht werden. Neymar sah für seine vehementen Beschwerden nur noch die Gelbe Karte. Das Spiel war zu dieser Zeit längst entschieden, Santos droht der Abstieg.

«Der vierte Schiedsrichter hat bei der Auswechslung einen Fehler gemacht. Dies wurde durch die Fernsehübertragung und durch den Zettel bestätigt, den die Schiedsrichter während des Wechsels verwendet haben. Ein unerklärlicher Fehler, der nicht korrigiert wurde», schrieb der FC Santos auf X.

Neymar hofft derweil noch auf eine WM-Nominierung. Am Montag gibt Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti seinen Kader für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanda (11. Juni bis 19. Juli) bekannt. Rekordtorschütze Neymar bestritt sein letztes Spiel für die Selecao im Oktober 2023.

Verwendete Quellen:

  • Mit Material der Nachrichtenagentur SID
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Erster Titel seit 1965 – in Österreich bastelt ein Underdog am Wunder
In Österreich könnte der Linzer Athletik-Sport-Klub am heutigen Sonntag für eine grosse Überraschung sorgen. Ein Punkt reicht zur ersten Meisterschaft seit 61 Jahren – mittendrin sind dabei ein Trainer der alten Schule und ein wiedererstarkter Dauerverletzter aus der Premier League.
In der Saison 1964/65 gewann der Linzer Athletik-Sport-Klub die lange einzigen beiden Titel der Vereinsgeschichte. Vor zwei Wochen folgte mit dem Cupsieg dann der dritte – nun könnte er nach 61 Jahren zum zweiten Mal Meister werden. Würde der LASK das Double tatsächlich wiederholen, wäre das ein kleines Wunder.
Zur Story