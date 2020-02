«Pornografische Halftime-Show» – christlicher Aktivist verklagt NFL auf 867 Billionen

Emma Emergency, Teil III! Für ganz dringende Fragen: Bitte hier melden!

Weil die Wartezeit auf eine Antwort von Emma in ihrem Blog aktuell mehrere Wochen beträgt, beantwortet Emma die hier gestellten Fragen bereits nächste Woche – pünktlich am Valentinstag! Das ist dann so quasi ihre Rose für euch.

Emma wird nächste Woche in einem separaten Beitrag 13 Fragen auswählen und beantworten. Selbstredend nicht in dem Umfang, in dem sie sonst die Fragen am Montag beantwortet, aber sie wird sich alle Mühe geben. Emma-Ehrenwort.

Es werden alle Fragen berücksichtigt, die bis Montag, 10. Februar, eintreffen. Die Antworten werden am Freitag, dem 14., publiziert.

Danke für euer Vertrauen!