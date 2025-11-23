Devils-Captain Nico Hischier skort dreifach, muss aber dennoch als Verlierer vom Eis. Bild: IMAGO/USA TODAY Network

«Big Night» für Hischier trotz Devils-Pleite – Josi verliert beim Comeback

Roman Josi ist zurück auf NHL-Eis, die Preds verlieren aber erneut. Eine Pleite gibt es auch für die New Jersey Devils – obwohl Nico Hischier alles in die Waagschale warf, um diese zu verhindern.

Predators – Avalanche 0:3

Roman Josi kehrte nach zwölf verpassten Spielen wegen einer Oberkörperverletzung in die Aufstellung der Nashville Predators zurück. Der Captain und sein Team blieben beim 0:3 gegen die Colorado Avalanche ohne Chance.

«Ich habe mich gut gefühlt», sagte der Berner dem Online-Portal der NHL. «Es war schön, wieder da zu sein. Ich bin in den letzten Wochen viel Schlittschuh gelaufen, um die Beine in Schwung zu halten. Wenn man verletzt ist, fällt es schwer, nur zuzuschauen.»

Roman Josi ist zurück im Kader der Nashville Predators. Bild: keystone

Josi stand 20 Minuten auf dem Eis und übernahm somit sofort wieder eine tragende Rolle. Gegen Colorado, das seinen achten Sieg in Serie feierte, trat Nashville als klarer Aussenseiter an.

Flyers – Devils 3:6

Trotz drei Toren von zwei Schweizer Spielern verloren die New Jersey Devils auswärts 3:6 gegen die Philadelphia Flyers. Timo Meier erzielte im Powerplay das 1:0, ehe sein Team rasch 1:5 zurücklag. Captain Nico Hischier verkürzte mit zwei Treffern auf 3:5 und schürte nochmals Hoffnung.

Mit insgesamt drei Skorerpunkten – beim 1:0 lieferte er den Assist – zieht Hischier in der Skorerliste der Schweizer Söldner mit Leader Kevin Fiala gleich. Der Walliser (6 Tore/10 Assists) und der Ostschweizer (9/7) stehen nun bei 16 Punkten, eng verfolgt von Meier (15 - 6/9).

Islanders – Blues 1:2

Auch Pius Suter trug sich in der Nacht auf Sonntag als Torschütze ein. Der Zürcher in Diensten der St. Louis Blues traf beim 2:1 gegen die New York Islanders erstmals nach acht Spielen wieder.

Capitals – Lightning 3:5

Janis Moser feierte ebenfalls einen Sieg: Der Bieler bereitete beim 5:3 der Tampa Bay Lightning gegen die Washington Capitals einen Treffer vor.

Ducks – Golden Knights 4:3 n.V.

Akira Schmid parierte als Goalie der Vegas Golden Knights 29 von 33 Schüssen. Den vierten Gegentreffer kassierte der Emmentaler gegen die Anaheim Ducks in der Verlängerung.

Flames – Stars 3:2 n.P.

Der Solothurner Lian Bichsel half mit, die Dallas Stars nach einem 0:2-Rückstand im Schlussdrittel in die Verlängerung zu retten. Nach Penaltyschiessen musste sich Dallas den Calgary Flames jedoch 2:3 geschlagen geben.

(sda/con)