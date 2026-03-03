sonnig15°
So hart ackert Ski-Star Franjo von Allmen im Olympia-Gold

Franjo von Allmen zeigt, was hinter 3 Mal Olympia-Gold steckt

03.03.2026

Sich die Weltcup-Pisten mit Geschwindigkeiten von teils über 140 Kilometern pro Stunde hinunterzustürzen, benötigt Mut. So viel dürfte jedem Ski-Fan klar sein. Damit die Stars auf der Streif, am Lauberhorn oder auf der Stelvio in Bormio bestehen können, braucht es aber auch starke Oberschenkel und allgemein eine Menge Kraft.

Wie viel harte Arbeit dahintersteckt, um einer der besten Skifahrer der Welt zu sein, zeigt Franjo von Allmen seinen Fans in den sozialen Medien. In einem Video ist der 24-jährige Simmentaler beim Krafttraining zu sehen. Wer wissen will, wie anstrengend dies ist, muss von Allmen während der Übungen nur mal ins Gesicht schauen.

Video: watson

Von Allmen gewann während der Olympischen Spiele im Februar Gold in Abfahrt, Super-G und Team-Kombination (gemeinsam mit Tanguy Nef). Im letzten Jahr wurde er bereits Abfahrts-Weltmeister, ausserdem feierte er schon fünf Weltcupsiege. Unter anderem gewann er den Super-G in Wengen und zweimal die Abfahrt in Crans-Montana. (nih/emm)

«Möchte nichts überstürzen»: Franjo von Allmen spricht über seine Pläne im Riesenslalom
Themen
Statt über den Iran sprach Trump an der Pressekonferenz lieber über … Vorhänge
Video: watson
