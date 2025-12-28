freundlich-2°
DE | FR
burger
Sport
NHL

8 Jahre, 54 Millionen: JJ Moser bekommt dicken neuen Vertrag bei Tampa

Tampa Bay Lightning defenseman J.J. Moser (90) steals a pass from Florida Panthers center Eetu Luostarinen (27) during the third period of an NHL hockey game Monday, Dec. 15, 2025, in Tampa, Fla. (AP ...
JJ Moser (links) etablierte sich in dieser Saison als einer der wichtigsten Verteidiger bei den Tampa Bay Lightning.Bild: keystone

8 Jahre, 54 Millionen: J.J. Moser bekommt dicken neuen Vertrag bei Tampa

Der Schweizer NHL-Verteidiger J.J. Moser wird von seiner Franchise, den Tampa Bay Lightning, für seine guten Leistungen in dieser Saison belohnt: Er unterschreibt einen neuen 8-Jahres-Vertrag über 54 Millionen US-Dollar.
28.12.2025, 07:5628.12.2025, 08:18

Für den Schweizer NHL-Verteidiger J.J. Moser klingelt kurz nach Weihnachten die Kasse: Der Bieler bekommt von seiner Franchise, den Tampa Bay Lightning, einen langjährigen, gut dotierten Vertrag: 8 Jahre mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 6,75 Millionen US-Dollar – macht 54 Millionen an Lohnzahlungen bis 2034. Dies gab Lightning-GM Julien BriseBois in einer Medienmitteilung bekannt.

Der 25-Jährige sichert sich damit langfristig seine Zukunft in der besten Hockeyliga der Welt. Moser wechselte 2024 aus Utah nach Florida und konnte sich schrittweise im Team etablieren. In dieser Saison wurde ihm eine grössere Rolle zuteil, unter anderem, weil der schwedische Starverteidiger Victor Hedman öfters verletzt zuschauen muss.

Moser war von dieser neuen Rolle bisher keineswegs überfordert, im Gegenteil: In 35 Spielen mit Tampa steht er mittlerweile durchschnittlich 21:43 Minuten auf dem Eis, buchte drei Tore und zwölf Punkte und hat NHL-weit die zweitbeste Plus-/Minusbilanz aller Verteidiger (+25). Zudem ist er in seinem Team der Verteidiger mit den meisten Puckeroberungen (37) und auch bezüglich Checks und Blocks einer der wichtigsten Akteure der «Bolts». Gründe genug für die Lightning, den Schweizer als Pfeiler für die Zukunft des Stanley-Cup-Champions von 2020 und 2021 einzuplanen.

Mit dem neuen Kontrakt verdoppelt Moser sein bisheriges jährliches Salär und steigt auch in der Rangliste der bestverdienenden NHL-Schweizer auf. Nur noch Nico Hischier, Kevin Fiala, Timo Meier und Roman Josi verdienen jährlich noch mehr.

So viel verdienen die Schweizer NHL-Cracks:

1 / 13
So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Roman Josi (Nashville Predators): Verteidiger, Vertrag bis 2028, Jahressalär (inkl. Boni): 9,059 Millionen Dollar.
quelle: imago/usa today network / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen

(con)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Weitere Festnahmen im türkischen Wettskandal
Der Wettskandal im türkischen Fussball weitet sich immer mehr aus. Jetzt kommt es zu weiteren Inhaftierungen. Auch ein früherer Spitzenfunktionär von Galatasaray ist darunter.
Zur Story