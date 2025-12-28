JJ Moser (links) etablierte sich in dieser Saison als einer der wichtigsten Verteidiger bei den Tampa Bay Lightning. Bild: keystone

8 Jahre, 54 Millionen: J.J. Moser bekommt dicken neuen Vertrag bei Tampa

Der Schweizer NHL-Verteidiger J.J. Moser wird von seiner Franchise, den Tampa Bay Lightning, für seine guten Leistungen in dieser Saison belohnt: Er unterschreibt einen neuen 8-Jahres-Vertrag über 54 Millionen US-Dollar.

Für den Schweizer NHL-Verteidiger J.J. Moser klingelt kurz nach Weihnachten die Kasse: Der Bieler bekommt von seiner Franchise, den Tampa Bay Lightning, einen langjährigen, gut dotierten Vertrag: 8 Jahre mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 6,75 Millionen US-Dollar – macht 54 Millionen an Lohnzahlungen bis 2034. Dies gab Lightning-GM Julien BriseBois in einer Medienmitteilung bekannt.

Der 25-Jährige sichert sich damit langfristig seine Zukunft in der besten Hockeyliga der Welt. Moser wechselte 2024 aus Utah nach Florida und konnte sich schrittweise im Team etablieren. In dieser Saison wurde ihm eine grössere Rolle zuteil, unter anderem, weil der schwedische Starverteidiger Victor Hedman öfters verletzt zuschauen muss.

Moser war von dieser neuen Rolle bisher keineswegs überfordert, im Gegenteil: In 35 Spielen mit Tampa steht er mittlerweile durchschnittlich 21:43 Minuten auf dem Eis, buchte drei Tore und zwölf Punkte und hat NHL-weit die zweitbeste Plus-/Minusbilanz aller Verteidiger (+25). Zudem ist er in seinem Team der Verteidiger mit den meisten Puckeroberungen (37) und auch bezüglich Checks und Blocks einer der wichtigsten Akteure der «Bolts». Gründe genug für die Lightning, den Schweizer als Pfeiler für die Zukunft des Stanley-Cup-Champions von 2020 und 2021 einzuplanen.

Mit dem neuen Kontrakt verdoppelt Moser sein bisheriges jährliches Salär und steigt auch in der Rangliste der bestverdienenden NHL-Schweizer auf. Nur noch Nico Hischier, Kevin Fiala, Timo Meier und Roman Josi verdienen jährlich noch mehr.

