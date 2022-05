Da hilft alles biegen und brechen nichts – für Roman Josi ist die NHL-Saison beendet. Bild: keystone

Josi mit Nashville bereits ausgeschieden – kommt er jetzt an die WM?

Nashville – Colorado 3:5; Serie 0:4

Roman Josi, 8 Shots, 1 Hit, 4 Blocks, 27:32 TOI

Die Nashville Predators mit ihrem Schweizer Captain und Starverteidiger Roman Josi scheiden in den Playoffs der NHL aus.Nashville verlor das vierte Spiel seines Achtelfinals gegen die Colorado Avalanche 3:5 und damit die Serie mit 0:4 Siegen.

Die beste Chance, sich zumindest ein fünftes Spiel zu sichern, vergab das Team aus dem Bundesstaat Tennessee zu Beginn des dritten Drittels. Filip Forsberg brachte die Predators in der 44. Minute erstmals in Führung (3:2). Diese währte jedoch nicht lange. In der 49. und 53. Minute wendeten Devon Toews und Waleri Nichuschkin das Blatt. Das 3:5 fiel dann ins leere Tor.

Josi blieb ohne Skorerpunkt. Auf der anderen Seite erzielte Colorados Cale Makar, einer von Josis zwei Konkurrenten im Kampf um die Auszeichnung als bester Verteidiger dieser Saison, im Mitteldrittel das 2:1. Überraschend kommt das klare Resultat nicht, in der Qualifikation hatten die Avalanche 22 Punkte mehr geholt als Nashville.

Roman Josi: «Es war unser bestes Spiel in der Serie, wir haben viele Chancen herausgespielt. Aber sie haben einen Weg gefunden, die Partie zu gewinnen. Es ist gerade sehr enttäuschend. Aber ich bin stolz auf dieses Team. Wir haben das ganze Jahr über hart gearbeitet.»

Für die Schweizer Nationalmannschaft könnte das frühe Ausscheiden ein Segen sein. Nun könnte Josi für die WM, die ab Freitag in Finnland stattfindet, zur Verfügung stehen. (pre/sda)