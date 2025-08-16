Michael Liniger ist in der neuen Saison Head Coach des EV Zug. Es ist seine erste Station als Cheftrainer. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Zug, ein paar Wahrheiten aus dem Kühlschrank und eine Bier-Idee

Die Erkenntnisse aus dem ersten Saisonspiel im August enthalten selten die Weisheit des nächsten Frühjahres. Aber reizvoll können sie trotzdem sein. Zugs neuer Trainer Michael Liniger wird den Hockeygöttern auf den Knien danken, wenn sich das «Wunder von Sursee »wiederholt. Eine Bier-Idee könnte ihm helfen.

Klaus Zaugg

«Wunder von Sursee?» Nun, der rührige Zweitligist an den Gestaden des Sempachersees (aber ohne Palmen wie in Lugano) organisiert jeweils in der heissesten Zeit des Jahres im Flachland das erste Hockeyturnier als Gegenentwurf zum Spengler Cup, der in den Bergen während der kältesten Tage des Jahres über die Bühne geht.

Dieses Jahr sind Zug, der SCB, München und Budejovice dabei. So kommt Zugs neuer Trainer Michael Liniger gegen das tschechische Tabellenmittelfeldteam Budejovice zu seinem allerersten Spiel und gewinnt 3:2. Ohne Leonardo Genoni und ohne Jan Kovar. Mit Blick zurück auf die vergangene Saison also fast das «Wunder von Sursee». Wenn Michael Liniger das Drehbuch dieses Spiels auf die Saison übertragen kann, dann wird er die Liga rocken.

Michael Linigers erste Partie in der tiefgekühlten Arena («Kühlschrank») enthält nämlich bereits eine Wahrheit, die wir im Laufe der Saison noch oft hören werden: Sage mir, wie Tomas Tatar spielt und ich sage dir, wie es gut geht.

Tomas Tatar ist einer von zwei Namen, die für die Korrektur des grössten Irrtums der neueren Klubgeschichte stehen: Des Irrtums es gehe auch ohne teure, charismatische ausländische Spieler. Geboren in der Hoffart nach zwei Titeln. Nun hat Manager Patrick Lengwiler die knarrenden, schweren Tore der Geldspeicher öffnen lassen und gekommen sind Tomas Tatar und Dominik Kubalik. Tomas Tatar, der Zauberer, ist Zugs elegantester Spieler seit Wes Walz («Tennesee Walz»). Der legendären Kanadier war einer der offensiven Leitwölfe des ersten Meisterteams von 1998 und zelebrierte in drei Jahren in 160 Partien 193 Punkte. Tomas Tatar, der nächste Wes Walz? Vielleicht sogar mehr als das.

Tomas Tatar stürmt neu für den EV Zug. Bild: FR110666 AP

Michael Liniger probt in seinem ersten Spiel sozusagen den Ernstfall. Er stellt Tim Wolf ins Tor und provoziert damit die gleiche Situation, die Zug letzte Saison zu schaffen machte: Der Ausfall von Leonardo Genoni. Der dreifache WM-Silberheld ist jetzt aber nicht verletzt. Er sitzt als Nummer 2 auf der Bank. Und vorne fehlt dem Trainer verletzungshalber mit Jan Kovar der offensive Leitwolf der zwei Meisterjahre. Gute Ausreden bei einem missglückten Einstand wären billig. Es ist doch klar: ohne Leonardo Genoni und Jan Kovar in Höchstform geht es eben nicht.

Oder doch? Michael Liniger stellt seinen neuen slowakischen Zauberflügel Tomas Tatar in der Grundaufstellung als Mittelstürmer zwischen Dominik Kubalik (den zweiten neuen grossen Namen) und Fabrice Herzog. Und siehe da: Tomas Tatar kann auch Mittelstürmer. Um es kurz und nüchtern auf den Punkt zu bringen: Tomas Tatar erzielt mit einem Direktschuss das 1:0 und sichert in den letzten Sekunden mit zwei gewonnenen Bullys in der eigenen Zone den Sieg gegen Budejovice (3:2). Zur Abrundung: Dominik Kubalik ist noch nicht in Hochform und steuert im Powerplay doch den Assist zum siegsichernden 3:1 bei.

Kein Unbekannter auf Schweizer Eis: Dominik Kubalik spielte für den HC Ambri-Piotta, ab der neuen Saison für den EV Zug. Bild: keystone

Mit den zwei neuen, ganz grossen Namen siegt Zug also auch ohne Leonardo Genoni und Jan Kovar. Und einer bringt es beim Bier und 30 Grad draussen vor dem Kühlschrank schon in der Pause beim Gespräch über die neuen Ausländer und Tomas Tatar auf den Punkt: «Es war nicht sein letztes Tor in dieser Saison...»

Eine der Wahrheiten aus dem Kühlschrank

Die andere Wahrheit: Tomas Tatar und Dominik Kubalik werden zusammen mit ihren wesensverwandten Spielkameraden Jan Kovar, David Sklenicka (auch der tschechische Verteidiger ist neu) und dem flamboyanten Daniel Vozelinek das Wetter machen. Wir können davon ausgehen, dass Tomas Tatar kraft seines Charismas und seiner Autorität Daniel Vozelinek zur Räson bringen und mit einer Bemerkung («A teď už sklapni a soustřeď se na hru» - frei übersetzt: „Halt den Mund“) dafür sorgen wird, dass er sich nicht mehr zum Zuger Strafbankkönig provozieren lässt.

Was uns zur letzten Wahrheit aus dem Kühlschrank führt. Das Glück der Zuger wird an Ende des Tages an seinen ausländischen Spielern aus Tschechen und der Slowakei hängen. Sie bilden nun eine wirkungsmächtige Fraktion in der Kabine. Sage mir, ob sie glücklich sind und es ihnen gut geht, und ich sage dir, wie es um die Zuger steht.

Ein Bierzapfhahn mit Urquell als Zaubertrank für den EV Zug? Bild: www.imago-images.de

Tschechien hat die am höchsten entwickelte Bierkultur und die Tschechinnen und Tschechen sind mit einem Konsum von rund 130 Liter pro Kopf und Jahr statistisch die weltweit grössten Biertrinker. Bier gilt in Tschechen als ganz normales Getränk zum Mittag- oder Abendessen.

Ein Zaungast hatte nun in Sursee bei dem durstigen Wetter eine Idee, die viel zum Glück der Zuger beitragen könnte: Die nüchterne, ja beinahe asketische Stimmung im OYM, im vielleicht modernsten und besten Sport-Hochleistungszentrum der Welt, behagt manchmal den Zuger nicht so recht: Hockeyspieler sind halt wilde, raue Kerle. Warum also nicht für die Titanen aus Tschechien und der Slowakei im OYM diskret in einer Ecke einen Bier-Zapfhahn für edles Pilsner Urquell bereitstellen? Sozusagen so wie vielerorts in Einrichtungen eine Kinderspielecke eingerichtet wird?

Als die Idee an Sportchef Reto Kläy herangetragen wird, reagiert er schon fast empört: «Im OYM herrscht striktes Alkoholverbot! Das wissen Sie doch ganz genau!» Aber, aber, wo bleibt da die Schlitzohrigkeit des pfiffigen Sportchefs? Er kann ja die ganze Anlage als Zapfhahn für Mineralwasser oder isotopische Getränke tarnen.