NHL: Boston erzwingt im Stanley-Cup-Final gegen St. Louis ein 7. Spiel



NHL, Stanley-Cup-Final St.Louis – Boston 1:5; Serie: 3:3

Keine Titel-Erlösung für die Blues – Boston erzwingt gegen St.Louis ein siebtes Spiel

Die Boston Bruins haben im Kampf um den Stanley Cup ein entscheidendes siebtes Spiel erzwungen. Das Team aus Massachusetts gewann das sechste Spiel der Final-Serie gegen die St.Louis Blues mit 5:1.

Die Bruins legten den Grundstein zum Erfolg bereits in der 9. Minute, als Brad Marchand zum 1:0 traf. Die Entscheidung im Enterprise Center von St. Louis fiel aber erst im Schlussdrittel, in welchem die Bruins vom 1:0 auf 3:0 und schliesslich auf 5:1 davonzogen. Brandon Carlo (43.), Karson Kuhlmann (51.), David Pastrnak (55.) und Zdeno Chara (58.) sorgten für klare Verhältnisse. Den zwischenzeitlichen 1:3-Anschlusstreffer der Blues erzielte Ryan O’Reilly in der 53. Minute.

Mann des Spiels war Bostons Torhüter Tuukka Rask, der die Blues mit 28 Paraden zur Verzweiflung brachte. «Ich bin ziemlich zufrieden mit unserem Spiel. Wir waren hochkonzentriert und auch das Penalty Killing hat gut funktioniert. Das war ebenfalls ausschlaggebend», zog Bruins-Trainer Bruce Cassidy ein positives Fazit.

Damit kommt es im Kampf um den Stanley Cup nun zum alles entscheidenden siebten Spiel. Um nach dem vergebenen Matchpuck zuhause doch noch den ersten NHL-Titel zu holen, müssen die St.Louis Blues nun aber in der Nacht auf Donnerstag in Boston gewinnen. Für die Bruins wäre es der siebte Stanley-Cup-Triumph, der erste seit 2011. (pre/sda)

