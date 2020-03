Sport

NHL: Kevin Fiala skort doppelt, Nico Hischier beendet Punkteflaute



Grandioser Fiala skort wieder doppelt – Hischier beendet Punkteflaute

Minnesota – Washington 3:4

Kevin Fiala, 1 Tor, 1 Assist, 19:01 TOI

Jonas Siegenthaler, 3 geblockte Schüsse, 15:25 TOI



Die Minnesota Wild lassen im Kampf um die Playoff-Plätze Punkte liegen. Zuhause verlieren sie gegen die Washington Capitals mit 3:4. Für Kevin Fiala war es dennoch ein erfolgreicher Abend. Der Ostschweizer erzielt mit einer Rakete von einem Schuss das zwischenzeitliche 2:3. Und im Schlussdrittel brint er mit einem Assist auf Zach Parise nochmals Hoffnung zurück.

Jonas Siegenthaler steht für Washington ebenfalls wieder im Einsatz und zeigt eine sehr gute Partie. Mit dem Zürcher auf dem Eis lassen die Capitals kaum Torchancen zu.

Anaheim – New Jersey 0:3

Nico Hischier, 1 Tor, 3 Schüsse, 16:21 TOI

Mirco Müller, 1 Schuss, 2 geblockte Schüsse, 21:36 TOI

Nico Hischier beendet nach sechs Spielen in Serie ohne Skorerpunkt seine Flaute. Beim Auswärtssieg der Devils gegen Anaheim trifft er mit einem Ablenker zum 3:0-Schlussstand. Auch Mirco Müller erhält viel Verantwortung: Der Winterthurer Verteidiger steht in diesem Spiel von allen Devils am längsten auf dem Eis.

Columbus – Vancouver 5:3

Dean Kukan ist verletzt

Elvis Merzlikins ist verletzt​

Der immer noch verletze Dean Kukan darf zusehen, wie seine Columbus Blue Jackets gegen regelrecht implodierende Vancouver Canucks das Spiel noch drehen. Bis zur 53. Minute führen die Kanadier mit 3:1. Doch dann trifft Columbus innert sieben Minuten vier Mal und gewinnt die Partie doch noch. (abu)

